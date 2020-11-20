CHP İstanbul’dan TTB ve pandemi açıklaması

20 Kasım 2020 Cuma, 20:59

Bakırköy Belediyesi, pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithafen heykeltıraş Dilşad Akçayöz'e yaptırdığı 'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı’ törenle açıldı. Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısına inşa edilen anıtın açılış törenine CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, CHP YDK üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, sağlık odası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÖLÜYORLAR YAŞATMAK İÇİN"

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, anıtın açılışında yaptığı konuşmaya, Nazım Hikmet’in 'Yaşamaya Dair' adlı şiirine atıfta bulunarak başladı. Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Ne demişti Nazım Usta 'Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde…' Salgının tüm dünyayı esir aldığı bir dönemde Nazım Usta’nın şiirinde anlattığı gerçekliği en acı ve çıplak haliyle yaşıyoruz hep birlikte. Ölüyorlar yaşatmak için. Doktorlarımız, eczacılarımız, diş hekimlerimiz, hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, sağlık çalışanlarımız ölüyorlar bir bir. Öyle kahraman olmak için değil. İşlerini olması gerektiği gibi yaptıkları için. Kahraman olmak için ölmüyorlar ama kahramanlık destanı yazıyorlar.

Bizler mesleğe başlarken Hipokrat yemini ederiz. Hipokrat yemininde kendi ölümümüzü bile göze alacak şekilde insanlığa karşı bir adanmışlık vardır. Kahramanlık destanı yazdıran ya da bu durumu bir kahramanlık destanı haline getiren tam olarak budur. Bugün böylesi anlamlı bir günde Sağlık Çalışanları Anıtı’nı açarken kendimize ‘‘kahramanlık destanı yazan sağlık emekçilerine karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz’’ diye de sormamız lazım. Siyaset kurumunun, devletin, iktidarın ve toplumun bunu düşünmesi lazım.’’

"TTB'Yİ TERÖRİST İLAN ETMEK”

CHP olarak sağlık emekçilerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kaftancıoğlu,sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Kahramanlık destanı yazanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmek demek Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gibi sağlık çalışanlarının hakkını koşulsuz şartsız vermek demektir. Bu sorumlulukları yerine getirmek demek Ekrem İmamoğlu gibi sağlık çalışanları ölürken koşulsuz şartsız onların şartlarını iyileştirmek için 'ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı' deyip birkaç saat içinde karar alabilmek demektir. Kahramanlık destanı yazanların yanında olduğumuzu hissettirebilmek için ilçe belediyelerimiz gibi, 'bizim önceliğimiz vatandaşın sağlığıdır, ne gerekiyorsa yapmamız lazım' deyip gereğini yapmak demektir. Üyesi olmaktan onur duyduğum Türk Tabipleri Birliği’ni terörist ilan etmekle ya da aklın ve bilimin önerdiğini görmeden afili bir şekilde birkaç cümle sıralamak sağlık emekçilerinin kahramanlık destanını yok saymaktır. Bir başka sorumluluğumuz da bugünün gerçekliğini ve kahramanlık destanını geleceğe aktarmaktır. Burada olmamızın en kıymetli hususlarından biri de budur. Bugün Sağlık Çalışanları Anıtı’nı burada açarak geleceğe dair sorumluluğumuzu ve hafızamızı geleceğe aktarmanın çok önemli bir aracını oluşturmuş oluyoruz.’’

“BU KENTİN ÜÇ HAFTA SÜREYLE KAPATILMASI GEREKİYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında Bilim Danışma Kurulu'nun raporuna bir kez daha dikkat çekerek, İstanbul’un üç hafta süreyle kapanmasının şart olduğunu belirtti. İmamoğlu, ‘‘Sağlıkçılarımızın nasıl zor bir görev yaptıklarını bizzat yaşadım. Sağlıkçılarımız muazzam şekilde işlerine sadıklar. Bu durumun Cumhuriyet döneminin değerli tıp ilmine kattığı değerli eğitimcilerin ortaya kattıkları değerli ürünlerden olduğunu düşünüyorum. Covid ile büyük bir mücadele veriyoruz. Tabipler odamızın ifade ettiği gibi süreç çok ağır gidiyor ve maalesef kayıplarımız var. Bu kentin bizim danışma kurulumuza göre üç hafta kapanmasının ve sonrasında kademeli bir şekilde toplumsal hayata dönüşün şart olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bir belediye başkanının kapanma kararı almalıyız demesi zor bir şeydir fakat ben bunu demekle mesulüm’’ dedi.

“VEFAMIZI BU ŞEKİLDE GÖSTERMEK İSTEDİK”

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da sağlık çalışanlarına vefa amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizerek ‘‘Böylesi bir dönemde yaşam biçimimizi değiştiren, gelecek kuşaklara bu salgın sürecini aktarabilmek amacıyla bu saygı anıtını sağlık çalışanlarına vefa amacıyla yapmayı arzuladık. Bir hekim ve kamu yöneticisi olarak sağlık emekçilerinin göstermiş olduğu olağanüstü çaba ve gayrete karşı az da olsa vefamızın göstergesi olarak Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin desteği ve değerli heykeltıraşımız Dilşad Akçayöz ile bu anıtı yapmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

"CHP’Lİ BELEDİYELER BİZİ YALNIZ BIRAKMADI”

İstanbul Tabip Odası Başkan Vekili Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da törende bir konuşma yaptı. Ömeroğlu, sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde devlet kademesinden gerekli desteği alamadıklarını belirterek, ‘‘Pandeminin başından beri sağlık yönetimi tarafından yalnız bırakıldık. Sağlık çalışanlarını korumak adına geç kalmışlardı. Gerekli sağlık ekipmanları sağlanmadığı için çok kıymetli profesör arkadaşlarımızı kaybettik. Sonrasında vaka ve ölüm sayılarını gizlemeye başladılar. Sağlık çalışanlarını yalnızca üç gün balkondan alkışlattılar ve onların izinlerini, istifalarını, emekliliklerini engellediler. Bizi başından beri hep yalnız bıraktılar. Bizi yalnız bırakmayan yalnızca İBB ve diğer CHP’li belediyeler oldu. Onların yaptıklarını ve bugün açılan bu anıtı hiçbir zaman unutmayacağız’’ dedi.