CHP Keven İktidara seslendi: Neyi bekliyorsunuz?
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, esnafın salgın boyunca zor durumda olduğunu ve kalıcı çözüm beklediğini belirterek “33. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı'nda esnafımızın bayram yapacak dermanı kalmadı. Esnafın ve çiftçinin borcunu ertelemek için neyi bekliyorsunuz?” dedi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ahilik Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada esnafın borçlandırma desteği değil kira, prim, vergi gibi kalemlerde hibe destek beklediğini söyledi. Keven, “Şu an özellikle servis şoförleri, kahvehane sahipleri ve çalışanları zor günler geçiriyor. Gelirleri sıfırlandı. Bu insanlar ne yapacak şimdi? Lütfen siyasi iktidardan artık bu sorunlara kayıtsız kalmamasını rica ediyorum. Küçük esnaf zor durumda” dedi.
“ARTIK SESLERİNİ DUYUN”
Keven, geçtiğimiz günlerde Nevşehir’ de Ziraat Bankası şubesinde bir çiftçinin kendini yaktığını belirterek, “Artık seslerini duyun. Defalarca söyledik ‘çiftçi ve esnafa derhal borç yapılandırması ve erteleme çıkarılmazsa bu insanlar iflas edecek’ diye. Saray bu ertelemeyi yapmak için neyi bekliyor? Ne zaman borçlarını yapılandırıp sicil affı getireceksiniz? Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nda kaç kişinin kendini yakması gerekiyor?” diye konuştu.
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