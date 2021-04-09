CHP Konak'tan Aslı Özkısırlar için anma

09 Nisan 2021 Cuma, 09:57

İzmir'de hastanede yer bulamadığı için tedavi olamayan ve yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar anısına CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve İlçe Başkan yardımcıları, Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi ve Gençlik Kolları Başkanı Okan Uslu, Özkısırlar’ın Sevgi Yolu'ndaki takı tezgahına karanfil bıraktı.

Özkısırlar'ın ölümüyle ilgili bir konuşma yapan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, "Takı yaparak geçimini sağlayan Aslı kardeşimiz 21. yüzyılın Türkiye’sinde hastanede yatak bulamadığı için vefat ediyor. Gencecik bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Sırtı sağlam olanlara uçak ambulanslar hazır. Yatakları hazır, tedavi ediliyor. Peki dayısı olmayan gariban vatandaş ne yapsın? Garibanların sesini kim duyacak, kim dile getirecek dertlerini. Biz getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.” dedi.

"SİSTEMİ SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

“Bugün burada vatandaşımızın geldiği noktayı, içinde bulunduğu çaresizliği bir kez daha üzülerek yaşadık. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailesinin gözü yaşlı. Devletin şirketlerinden dört, beş maaş alanların olduğu bir ülkede, eğer gencecik bir kardeşimiz hastanede yatak bulamadığı için hayatını kaybediyorsa, biz yaşadığımız sistemi sorgulamak ve gözden geçirmek zorundayız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da söylediği gibi sosyal devlet anlayışını yüceltmek zorundayız. Ezilenler, mazlumlar ve mağdurların sesi olmaya ve sosyal devletin kucaklayıcı anlayışıyla buluşturmaya söz veriyoruz.” diyen Başkan Gruşçu, Aslı Özkısırlar’ın Sevgi Yolu'ndaki esnaf arkadaşlarına taziye dileklerini iletti.

Aslı Özkısırlar’ın ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini ileten İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, genç yaşında hayatını kaybeden Aslı için çok üzgün olduğunu dile getirmesinin ardından “İlçe Başkanlığı olarak bu konunun takipçisiyiz. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Bu süreçte ihmali olanlar cezasını çekmelidir. Bu işin peşini asla bırakmayacağız“ diyerek sözlerini tamamladı.



