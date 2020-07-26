CHP Kurultayı’nda ikinci gün: PM için 222 aday çıktı

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:18

CHP 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM, Kültür Bilim Platformu ve YDK için adaylık başvuruları son buldu. Parti Meclisi’ne girecek 60 kişi için çarşaf listedeki aday sayısı 222 olurken, Yüksek Disiplin Kurulu’na girecek 15 kişi için de 50 aday çıktı. Dün yeniden genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, anahtar listesine almak istedikleriyle telefon aracılığı ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, PM üyeliği için anahtar liste çıkardı. Kılıçdaroğlu; PM’ye 80, YDK’ya 15, Kültür ve Bilim Platformu’na 12 kişiyi aday gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde MYK’daki isimlerin tümü yer aldı.

Genel başkanlık için aday adaylığını açıklayan ancak 68 delegenin imzasını toplayamadığı için aday olamayan İlhan Cihaner’i destekleyen isimler ilişkin detay yer aldı. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke listede yer alırken, Cihaher’i destekleyen ve mevcut PM üyesi, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker dahil edilmedi.

HALUK KOÇ AF İSTEDİ

Kılıçdaroğlu'nun PM için aradığı Haluk Koç, gençlere yer verilmesi için affını istedi.

Listede genç ve cinsiyet kotasından Sevgi Kılıç ve Esra Dirican'a yer verildi. Sanatçı Onur Akın ise Kültür ve Bilim Platformu’na aday gösterildi.

YER ALMAYAN İSİMLER

Eski PM’de yer alan 25 isim Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer alamadı. O isimler şöyle:

“Ahmet Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Bülent Ecevit Tatlıdil, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Güner, Gaye Usluer, Gamze Pamuk Ateşli, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Meryem Gül Çiftçi, Müslim Sarı, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Umut Tekin, Zeki Kılıçarslan.”

KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİ ŞÖYLE:

PM: Murat Emir, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat, Zeynel Emre, Aysu Bankoğlu, Tahsin Tarhan, Ahmet Akın, Ulaş Karasu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Nevaf Bilek, Hüseyin Yaşar, Ali Peri, Hasan Baltacı, Emre Yılmaz, Rahmi Aşkın Türeli, Fazlı Yurter Özcan, Gürsel Tekin, Cemal Canpolat, Ali Er, Deniz Demir, Ali Mahir Başarır, Yaşar Seyman, Necdet Saraç, Sevgi Kılıç, Burhan Saral, Gizem Özcan, Beyza Tekedar, Begüm Değer, Işık Öğütçü, Hüseyin Özkahraman, Mahfuz Yetüt, Ayça Taşkent, Şefik Ok, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Mehmet Akif Hamzaçebi, Tekin Bingöl, Ali Öztunç, Selin Sayek Böke, Gamze Taşçıer, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Candan Yüceer, Nuray Akçasoy, Esra Dirican, Bengisu Kadı,Doğan Koşar, Akkız Gizem Işıldak, Neslihan Hancıoğlu, Ahmet Kaya, Celal Çelik, Hakkı Süha Okay, Ebru Küçükaydın, Adnan Demirci, Ayfer Gültekin, Pınar Uzun, Devrim Barış Çelik, Yüksel Mansur Kılınç, Ömer Fethi Gürer, Hatice Güvensoy, Turan Aydoğan, Cem Kaan Parsak, Gizem Sunar, Gökan Zeybek.

Kültür ve Bilim Platformu: Lale Karabayık, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Dr. Aylin Yaman, Prof. Örsan Kunter Öymen, Prof. Hüseyin Tarık Şengül, Onur Akın, Baran Seyhan.

YDK: Uğur Bayraktutan, Sezgin Kaya, Cem Artantaş, Süleyman Bülbül, Gülsüm Filorinalı, Bülent Maraklı, Ahmet Örsen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Garip Erdoğan, Bülent Yücetürk, Saniye Gül Barut, Doğuşcan Aygün, Yiğit Acar, Gülşah Deniz Atalar

Mevcut PM, YDK ve MYK şöyle:

PM: Ahmet Haluk Koç, Ahmet Tuncay Özkan+, Ahmet Ünal Çeviköz, Ali Haydar Hakverdi, Ali Öztunç, Ali Şeker, Ayça Taşkent, Aykut Erdoğdu, Ayşe Eser Danışoğlu, Burhan Şenatalar, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Candan Yüceer, Celal Çelik, Çetin Osman Budak, Ekrem Kerem Oktay, Emine Gülizar Emecan, Emre Çam, Erbil Aydınlık, Erdal Aksünger,Erdoğan Toprak, Eren Erdem, Faik Öztrak, Fatma Güner, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gamze Pamuk Ateşli, Gamze Taşcıer, Gaye Usluer, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Gülizar Biçer Karaca, Hakkı Suha Okay, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Lale Karabıyık, Mehmet Akif Hamzaçebi, Mehmet Ali Çelebi, Meryem Gül Çiftçi, Muharrem Erkek, Müslim Sarı, Oğuz Kaan Salıcı+, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal+, Pınar Uzun, Selin Sayek Böke, Semra Dinçer, Sera Kadıgil, Seyit Torun, Tekin Bingöl, Umut Tekin, Veli Ağbaba, Yaşar Seyman, Yıldırım Kaya, Yunus Emre, Yüksel Taşkın, Zeki Kılıçaslan.

YDK: Ahmet Eren Özsoy, Cem Artantaş, Emrah Arslan, Erdoğan Kılıç, Gonca Yelda Orhan, Gülsüm Filorinalı, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Sezgin Kaya, Süleyman Bülbül, Tuba Torun, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan.

MYK: Ahmet Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz, Aykut Erdoğdu, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yıldırım Kaya, Yunus Emre.







