CHP Kurultayı’nda ikinci gün: PM için 237 aday çıktı
CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve YDK’ye aday olmak isteyenlere verilen süre bitti. İlk listeye göre; Yüksek Disiplin Kurulu için 50 kişi aday olurken, Parti Meclisi için 237 aday çıktı.
CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve YDK’ya aday olmak isteyenlere verilen süre biterken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM için anahtar listesindeki isimlerin sabaha karşı arandığı öğrenildi.
CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK'ya aday olmak için verilen süre bitti. Dün 60 kişilik PM üyeliği için kulis çalışmaları yapıldı.
PM'ye aday olmak isteyen partililer, kurultay alanı etrafında standlar açarak, pankartlar asarak delegelerden oy istiyor.
15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için de bugün seçim yapılacak.
Kurultayda oy verme işlemleri sırasında koronavirüs önlemleri alınırken, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kuruldu.
Kurultayın ilk gününde adaylık için dün 17.00-19.00 saatleri arasında, bugün 08.00-10.00 saatleri arasında başvuru yapılacağı duyurulmuştu.
237 ADAY ÇIKTI
CHP 37. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için yarış devam ediyor. İlan edilen çarşaf listeye göre; Yüksek Disiplin Kurulu için 50 kişi aday olurken, Parti Meclisi için 237 aday çıktı.
Parti Meclisi’ne "Atatürk tablosunun indirilmesi" tartışması sonrası partiden ihraç edilen sonrasında affedilen ve partiye geri dönen Aylin Nazlıaka da aday oldu.
CHP’nin “hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde yapılan 37. Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.
60 KİŞİLİK LİSTE
Genel Başkan seçimleri sonrası bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılıyor. CHP Parti Meclisi, sekizi Kültür ve Bilim Platformu’ndan olmak üzere toplamda 60 kişiden oluşuyor. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanıyor.
Yapılan yarışın ilk adımı 10 delegenin imzasını almak, ikinci adımı genel başkan listesinde yer bulunmak. Yüksek Disiplin Kurulu için 50 kişi aday olurken Parti Meclisi için 237 üzerinde aday çıktı.
Parti Meclisi için aday olanlardan öne çıkan isimler şöyle:
Veli Ağbaba
Aysu Bankoğlu
Murat Emir
Zeynel Emre
Eren Erdem
Yaşar Aydoğdu
Muharrem Erkek
Ömer Fethi Gürer
Mehmet Akif Hamzaçebi
Özgür Karabat
Yıldırım Kaya
Yüksel Mansur Kılınç
Mustafa Teyfik Kızkınkaya
Bülent Kuşoğlu
Aylin Nazlıaka
Ahmet Tuncay Özkan
Faik Öztrak
Ali Öztunç
Oğuz Kaan Salıcı
Orhan Sarıbal
Selin Sayek Böke
Ali Şeker
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Gamze Taşçıer
Gürsel Tekin
Erdoğan Toprak
Seyit Torun
Gamze Usluer
Gülay Yedekçi
Necati Yılmaz
Candan Yüceer
Gökan Zeybek
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