CHP Kurultayı’nda ikinci gün: PM için 237 aday çıktı

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:18

CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve YDK’ya aday olmak isteyenlere verilen süre biterken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM için anahtar listesindeki isimlerin sabaha karşı arandığı öğrenildi.



CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK'ya aday olmak için verilen süre bitti. Dün 60 kişilik PM üyeliği için kulis çalışmaları yapıldı.

PM'ye aday olmak isteyen partililer, kurultay alanı etrafında standlar açarak, pankartlar asarak delegelerden oy istiyor.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için de bugün seçim yapılacak.

Kurultayda oy verme işlemleri sırasında koronavirüs önlemleri alınırken, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kuruldu.

Kurultayın ilk gününde adaylık için dün 17.00-19.00 saatleri arasında, bugün 08.00-10.00 saatleri arasında başvuru yapılacağı duyurulmuştu.

237 ADAY ÇIKTI

CHP 37. Olağan Kurultay’da Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için yarış devam ediyor. İlan edilen çarşaf listeye göre; Yüksek Disiplin Kurulu için 50 kişi aday olurken, Parti Meclisi için 237 aday çıktı.

Parti Meclisi’ne "Atatürk tablosunun indirilmesi" tartışması sonrası partiden ihraç edilen sonrasında affedilen ve partiye geri dönen Aylin Nazlıaka da aday oldu.

CHP’nin “hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde yapılan 37. Olağan Kurultayı, ikinci gününde devam ediyor.

60 KİŞİLİK LİSTE

Genel Başkan seçimleri sonrası bugün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri yapılıyor. CHP Parti Meclisi, sekizi Kültür ve Bilim Platformu’ndan olmak üzere toplamda 60 kişiden oluşuyor. Kültür ve Bilim Kurulu’nun sekiz üyesi için ise delegeler ayrıca oy kullanıyor.

Yapılan yarışın ilk adımı 10 delegenin imzasını almak, ikinci adımı genel başkan listesinde yer bulunmak. Yüksek Disiplin Kurulu için 50 kişi aday olurken Parti Meclisi için 237 üzerinde aday çıktı.

Parti Meclisi için aday olanlardan öne çıkan isimler şöyle:

Veli Ağbaba

Aysu Bankoğlu

Murat Emir

Zeynel Emre

Eren Erdem

Yaşar Aydoğdu

Muharrem Erkek

Ömer Fethi Gürer

Mehmet Akif Hamzaçebi

Özgür Karabat

Yıldırım Kaya

Yüksel Mansur Kılınç

Mustafa Teyfik Kızkınkaya

Bülent Kuşoğlu

Aylin Nazlıaka

Ahmet Tuncay Özkan

Faik Öztrak

Ali Öztunç

Oğuz Kaan Salıcı

Orhan Sarıbal

Selin Sayek Böke

Ali Şeker

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Gamze Taşçıer

Gürsel Tekin

Erdoğan Toprak

Seyit Torun

Gamze Usluer

Gülay Yedekçi

Necati Yılmaz

Candan Yüceer

Gökan Zeybek