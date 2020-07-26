CHP Kurultayı’nda ikinci gün: PM yarışı devam

26 Temmuz 2020 Pazar, 11:18

CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde Parti Meclisi (PM) ve YDK’ya aday olmak isteyenlere verilen süre biterken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PM için anahtar listesindeki isimlerin sabaha karşı arandığı öğrenildi.



CHP’nin “Hedef iktidar” sloganıyla Bilkent Odeon Kültür Merkezi'nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde PM ve YDK'ya aday olmak için verilen süre bitti. Dün 60 kişilik PM üyeliği için kulis çalışmaları yapıldı.

PM'ye aday olmak isteyen partililer, kurultay alanı etrafında standlar açarak, pankartlar asarak delegelerden oy istiyor.

15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği için de bugün seçim yapılacak.

Kurultayda oy verme işlemleri sırasında koronavirüs önlemleri alınırken, yığılmaları önlemek amacıyla 44 sandık ve 132 kabin kuruldu.

Kurultayın ilk gününde adaylık için dün 17.00-19.00 saatleri arasında, bugün 08.00-10.00 saatleri arasında başvuru yapılacağı duyurulmuştu.