CHP Kurultay'ında olağan hazırlıklar olağanüstü

23 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Bilkent Odeon’daki kurultayda onur üyeleri için özel bir alan oluşturulacağı; seçim işlemleri için açık havada 44 sandık ve toplam 132 kabin kurulacağı belirtildi. Buna göre toplam 1357 delegenin oy kullanacağı seçimlerde kabin başında 10 delege oy kullanmış olacak.

Böylece seçim işleminin hızlı bir şekilde yapılması sağlanacak. Kurultayda Divan Başkanlığı’na ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun önerileceği ifade edildi.

4 İSİM YARIŞABİLİR

CHP’de daha önce genel başkanlık için aday adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı’nın ardından kurultaya sayılı günler kala bugün iki isim daha adaylığını açıklayacak.

Bu kapsamda eski CHP milletvekili İlhan Cihaner bugün saat 09.30’da CHP Genel Merkezi’nde aday adaylığını açıklayacak.

Cihaner’in ardından da Tolga Yarman’ın da saat 11.00’de aday adaylığını açıklaması bekleniyor. Genel Başkan adaylığı için 68 delegenin imzası gerekiyor.

Buna göre 3 aday adayı delege desteğini bulursa kurultayda genel başkanlık için 4 isim arasında yarış olacak.