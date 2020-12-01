CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

01 Aralık 2020 Salı, 13:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

ENGELLİ HAKLARI

Bizim önyargımız yok. Kimseye kinimiz ve intikam duygumuz yok. Ama tek bir amacımız var: 83 milyonun karını doysun, 83 milyon huzur içinde yaşasın. Amaç bütün farklılıkları zenginlik olarak görüp huzur dolu bir Türkiye inşa etmek. Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz. Ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük kısmı boş. Hangi gerekçeyle atama yapılmaz? Çünkü bir engelli karnını doyuracak, aç kalması lazım. İktidarın anlayışı bu. O boş kadrolar orada duruyor. Engelliler de sokakta aç bekliyor

EĞİTİMDEKİ SORUNLAR

Eğitimli bir toplum söz sahibi olur. Eğitimli bir toplumda buluşlar olur, dünya sorgulanır. Eğitim dünyamızda büyük sorunlar var. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız.





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