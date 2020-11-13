CHP Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı

13 Kasım 2020 Cuma, 11:36

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."