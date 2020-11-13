CHP Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tekin, şu ifadelere yer verdi:
"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."
Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim.— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 13, 2020
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