CHP Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 11:36
CHP Milletvekili Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."


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