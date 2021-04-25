CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

25 Nisan 2021 Pazar, 13:32

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu aktaran Özcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eşim ve iki kızımın ardından bugün yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendim. Bir süre dinleneceğim. Bu hastalığı geçirmekte olan herkese şifa diliyorum."