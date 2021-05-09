CHP Niğde Milletvekili Gürer: Buğdayda tehlike çanları çalıyor

09 Mayıs 2021 Pazar, 15:16

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl ekmeklik buğday taban fiyatının açıklanırken dünya piyasaları ve kuraklık dikkate alınıp ton başına ekmeklik buğday taban fiyatının 2 bin 500 TL olması gerektiğini söyledi. CHP'li Gürer, yaptığı açıklamada diğer bazı tarım ürünlerinde olduğu gibi buğdayda da kuraklık ve yurt dışı piyasalarda oluşan fiyatlar ile tehlike çanlarının çalmaya başladığına vurgu yaptı.

REKOLTEYİ DÜŞÜRECEK

Ülkemizde her yıl ortalama 20 milyon tona yakın buğday üretildiğini ve 9.5 milyon ton buğday ithal edildiğini belirten CHP'li Gürer, kuru tarım alanlarında baş gösteren kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltenin TMO ya göre dahi en az 1 milyon ton daha düşük olabileceğinin tahmin edildiğini vurguladı. Gürer, “TMO’nun bu tahmini dışında çiftçiler ise daha büyük kayıptan söz etmektedirler. Özellikle Güneydoğu’da kuraklığın daha etkili olduğu görülmektedir” diye konuştu.

BUĞDAY EKİLEN ALANLAR DARALDI

Gürer, buğday üretimindeki girdi maliyetlerinin sürekli artması, yeterli destek sağlanmaması, taban fiyatı uygulamasında sürekli üreticiler aleyhine karar verilmesi, ithalata yönelik uygulamalar ve diğer sorunlar nedeniyle buğday ekim alanlarının daraldığını söyledi.

TMO, ÇİFTÇİYE YÜZÜNÜ DÖNSÜN

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl açıkladığı buğday taban fiyatında ve hasat sonrası yurtdışından ithal ettiği buğday fiyatı arasında çok ciddi fiyat farkının olduğunu anımsatan CHP'li Gürer, “TMO 2020 yılı taban fiyatında ve yurtdışından ithal ettiği buğday fiyatında adeta bir kara mizah örneği sergiledi. Ekmeklik buğday için ton başına 1650 TL taban fiyatı belirleyen TMO, makarnalık buğdaya ise 1800 TL taban fiyatı açıkladı. Ancak hasat sonrasında 1800 liradan ekmeklik buğday, 2 bin 450 liradan da makarnalık buğday ithal etti. Yani kendi üreticisine makarnalık buğdayda 1800 lira veren TMO, yabancı ülkelerin üreticilerine 2 bin 450 lira ödedi” hatırlatmasında bulundu.

MALİYETLER 2 KAT ARTTI

AKP iktidarının tarımdaki plansız ve öngörüsüz uygulamalarının, üreticiyi her geçen yıl biraz daha sıkıntıya soktuğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İlaç, tohum ve gübre fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Geçen yılın ortalarında 1850 lira olan üre gübresinin fiyatı bugün 3700 liraya çıktı. Girdi maliyetleri neredeyse iki katına çıktı. Bu nedenle çiftçi borçlanmak zorunda kaldı. TMO ve tarım ürünlerinde piyasayı düzenleme görevi üstlenen kurumlar çiftçiyi koruyabilecek uygulamaları hayata geçiremedi. En büyük risk kuraklık yanında yurt dışında artan ürün fiyatları oldu” diye konuştu.

TON BAŞINA MALİYET 2 BİN 450 LİRA

TÜİK verilerine göre kuru tarımda 1 dönüm araziden 270 kilogram verim alındığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 ton buğday elde edebilmek için en az 3.5 dönüm arazide hasat yapılması gerektiğine dikkat çekti. Geçen yıl 514 lira olan 1 dönüm buğday üretimindeki maliyetin bu yıl yapılan hesaplamalara göre destekler düştükten sonra 690 liraya çıktığına vurgu yapan Gürer, bu durumda 1 ton buğday elde edebilmek için 2 bin 450 lira harcama yapıldığının, çiftçiler tarafından ifade edildiğini belirtti.

BÜYÜK TEHDİT

Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun hissedilen kuraklık ile çiftçilerin çok zor durumda kaldığını ve çiftçilerin yaşadıkları durumu telefon ederek anlattıklarını söyleyen Gürer, "İçeride kuraklık ve yurt dışında artan fiyatlar neticesinde buğday için sorunlu bir dönem yaşanacağı görülüyor. Sorunun en az hasarla aşılması, TMO’nun ciddi bir alım politikası uygulaması ile doğrudan bağlantılıdır. TMO geçen yıl stoksuz sürece yakalanmıştı. Bu yıl gerekli önlemleri alıp etkili bir alım sağlamalıdır" diye konuştu.

ÜRETİCİ ZARAR ETMESİN

Gürer, buğday üreticisinin zarar etmemesi için bu yıl buğday taban fiyatının en az 2 bin 500 lira olarak açıklanması gerektiğini de ifade ederek, “Hayatın her alanında kullanılan en önemli besin maddeleri arasında yer alan buğdayda, yaşanan kuraklığın yanında özellikle yurt dışı fiyat artışı ile ne yazık ki tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Rusya’da 270 doları, Fransa’da 313 doları aşan fiyatlara, deniz ve kara nakliyesi eklendiğinde tonu 2500 lirayı aşıyor. Makarnalık buğdayın yurt dışı fiyatı yükseliyor. Ülke üretimiyle kendi kendimize yetmek varken ithale sarılmanın bedeli ağırlaşıyor. Bu nedenle yerli üretimi de teşvik etmek için üreticinin tatmin olabileceği bir taban fiyat açıklanması şarttır” diye konuştu.