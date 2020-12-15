CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: “Serbest piyasa ekonomisi, soygun ekonomisine dönüştü”

15 Aralık 2020 Salı, 10:52

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına söz aldı.

İktidarın tarım politikasını eleştiren Gürer” çiftçiyi, besiciyi, üreticiyi bitirdiniz. Yetmedi, zulmediyorsunuz; tarlasını, traktörünü, ineğini haczediyorsunuz; banka borcundan dolayı kendini yakıyor, seyrediyorsunuz” dedi.

Kürsüye marketten alınmış 1’er kilogramlık kuru fasulye, nohut ve patates getiren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu ürünlerde üreticinin düşük fiyatla satış yaptığını ancak marketlerde tüketiciye çok yüksek fiyatla satıldığını belirtti.

KÜRSÜYE FASULYE, PATATES VE NOHUTLA ÇIKTI

Tüccarın 7-8 liradan aldığı fasulyenin markette 18 lira 50 kuruşa satıldığını anlatan Gürer, “ Hiç vicdan yok mu? Siz tüketiciyi de soyuyorsunuz Sayın Bakan. Bakınız, nohut. Nohudun üreticisi bu yıl para kazanamadı. 4,5 liradan satılamayan nohudun marketten aldığım fiyatı 13 lira 80 kuruş. Tüketiciyi de böyle soyduruyorsunuz Sayın Bakan” dedi.

MERCİMEK 15 LİRA 80 KURUŞ

Bu yıl, 16 bin ton nohut , 17 bin ton da kuru fasulye ithal edildiğini anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “.Ama Anadolu'da en iyi yetişen ürünlerden biri mercimekti. Siz bu mercimeğin tohumunu Kanada'ya verdiniz. Bu yıl 375 bin ton mercimeği Kanada'dan ithal ediyorsunuz ve şu anda da 15 lira 80 kuruştan tüketiciye bu mercimek gidiyor Sayın Bakan” ifadelerini kullandı.

PATATES DEPODA BEKLİYOR

1 liraya mal edilen patatesi 60 kuruşa bile satamayan üreticinin, ürününü depoya koymak zorunda kaldığını söyleyen Gürer, “Eğer şubat, martta da satamazsa bu patates çürüyecek ama siz bu sene kalktınız; mayıs ayında büyükelçisi olmayan Mısır'dan patates ithaline izin verdiniz. Patates çiftçisinin deposundaki ürünü Toprak Malzeme Ofisine aldırın, çiftçinin ürünü çürümesin Sayın Bakan” şeklinde konuştu.

BUĞDAY İTHALATI

Bu yıl ekmeklik buğday fiyatının 1650 lira, makarnalık buğday fiyatının da 1800 lira olarak açıklandığını da hatırlatan Gürer, “Hasat bitti, kalktınız; 2.450 liradan makarnalık ithal buğday getirdiniz, 1.800 liradan ekmeklik buğday ithal ettiniz. Daha sonra da 2.450 liradan ithal ettiğiniz buğdayı 1.950 liradan piyasaya veriyorsunuz sonra diyorsunuz ki: "Türkiye'de ortalama 20 milyon ton buğday yetişiyor." 10 milyon ton da ithal ediyorsunuz, izliyorsunuz. DİR kapsamında ithal ettiğimiz buğdayı yurt dışına satıyoruz. Kendi çiftçimiz bunu yetiştirse daha iyi değil mi Sayın Bakan? Bu yıl domates çiftçisi zarar etti. 70 kuruşa ürettiği domatesi 40 kuruşa satamadı. 10 kilo domatesten 1 kilo salça çıkar. Şu anda salçanın kilosu 10 lira. Siz, çiftçiyi değil, tüketiciyi değil yalnızca rantçıları, ithalatçıları koruyorsunuz Sayın Bakan” dedi.

PANCAR ÜRETİCİSİ MAĞDUR

Şekerpancarı fiyatlarının da beklentilerin altında kaldığına işaret eden Gürer, “ Pancarı 2018 yılında tonunu 235 liradan alıyordunuz, 2019 yılında pancarın alım fiyatını kalktınız; 300 lira yapınca Sayın Cumhurbaşkanına "Müjde" diye açıklama yaptırdınız. 2020 yılında pancar taban fiyatını kim açıkladı Sayın Bakan? Çünkü utandınız, tonu 336 liradan pancar fiyatını açıklayınca ne Cumhurbaşkanı açıklama yapabildi ne siz açıklama yapabildiniz. TÜRKŞEKER genelgeyle kiloda 36 kuruşluk bir fiyat artışı sağladı. Vicdan, Sayın Bakan, vicdan; bu ülkenin çiftçisini bitiriyorsunuz, üreticisini soyduruyorsunuz. Çiftçisinin, işçisinin, esnafının, emeklisinin, engellisinin dertlerine çözüm üretmiyorsunuz. Bu ülkenin üreticisinin sorunlarını çözemiyorsunuz” şeklinde konuştu.

İTHAL EDECEK ÜRÜN BİLE BULAMAYABİLİRSİNİZ

“Eğer gıdada önümüzdeki süreçlerde ithalata dayalı politikanız devam ederse ithal edecek ürün bulamayabilirsiniz” uyarısında bulunan Gürer, “Her ülke kendini korumaya alıyor; onun için gelin, ekilmeyen arazilerimizi ektirelim, üreticilerimize desteği zamanında verelim, onların üretim yapmasını sağlayalım.

Hayvancılıkta da ülkeyi perişan ettiniz, 38 liradan eti alıyorsunuz. Markette bölüm bölüm etin 100 liraya kadar satılmasına göz yumuyorsunuz. Süt fiyatlarını bir yıldır sabit tutuyorsunuz. Çiğ süt üreticisi 2 lira 30 kuruştan sütünü

CHP Niğde Milletvekili Gürer, tarımda iyileşme sağlanabilmesi için de şu önerilerini sıraladı:

Acilen Tarım Kredi Kooperatifleri ve banka kredi borçlarını uzak ara öteleyin, faizlerini silin, icralarını durdurun. İlaç, gübre, tohum, yem, mazot ve sulama suyu için kullanılan elektrik fiyatlarını düşürün. İthalatçı ve yabancı çiftçiyi zengin etme anlayışından vazgeçin. 2021 yılı için kuraklık tehdidi var; TARSİM'in kuraklık riski için çiftçiyi korumaya alması ve ürün kayıplarına karşı sigortalama yapıp çiftçinin yanında bugünden durmasını sağlayın. Tarım dışı kalan 3,5 milyon hektar ile çiftçiliği bırakan 700 bin üreticiyi yeniden üretime kazandırın…”