CHP, Saray'ı hatırlatarak, israf önergesi verdi
CHP, Türkiye’nin ekonomik ‘buhran’ içinde olduğunu açıklayarak, “acı reçete”nin gündeme geldiği bu dönemde ‘kamudaki israfın’ araştırılması için TBMM’ye önerge verdi. CHP Grup Başkanvekilleri'nin imzaladığı önergede, “Cumhurbaşkanlığı’nın ‘saray’ harcamaları da her geçen yıl daha da büyümektedir. Yazlık saray, kışlık saray, uçak ve lüks araç filosunun giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır” denildi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Türkiye’nin ekonomik ‘buhran’ içinde olduğunu ve bu ‘buhran’dan çıkış için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘acı reçeteyi’ gündeme getirdiğini hatırlatarak, kamudaki ‘israfın’ araştırılması için TBMM’ye önerge verdi.
Meclis araştırması istenilen önergenin gerekçesinde, Türkiye’deki ‘israf’ kalemleri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harcamaları da gösterilerek, “Cumhurbaşkanlığı’nın ‘saray’ harcamaları da her geçen yıl daha da büyümektedir. Yazlık saray, kışlık saray, uçak ve lüks araç filosunun giderleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde önemli bir yer tutmaktadır” denildi.
SİSTEM TIKANDI
Önergede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hukuk ve demokrasiden ‘uzaklaşıldığı’ ve bunun ekonomiye etkileri olduğu ifade edilerek, “Türkiye her alanda büyük kayıplar yaşamaya başlamıştır. Yolsuzluklar artmış, yoksulluk artmış, yasaklar her alana yayılmıştır” diye vurgulandı.
Koronavirüs salgını sırasında yurttaşların ekonomik olarak zor bir sürece girdiği kaydedilen önergede yaşanan sıkıntılar şöyle açıklandı:
“Vatandaşın, esnafın, çiftçinin, KOBİ’lerin, sanayicilerin bankalara borcu, son iki yılda 1 trilyon TL’den fazla artarak, 3 trilyon 700 milyar TL’ye çıkmıştır.
Aynı dönemde kamunun toplam borcu yaklaşık 800 milyar TL artarak, 1 trilyon 860 milyar TL’ye çıkmıştır. Türkiye, dış borç faizi olarak her ay 1 milyar dolardan fazla öder hale gelmiştir.
Borçlar yeni borçla döndürülmeye çalışılmakta, sürekli olarak vergi afları ve yapılandırmalar gündeme gelmektedir.
Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aşmış, 2 bin 300 TL düzeyindeki asgari ücret, ortalama ücret haline gelmiş, milyonlarca insan aylık bin 170 TL’lik zorunlu ücretsiz izin parasına mahkum durumdadır.”
İSRAF HALA SÜRÜYOR
Eski Başbakan Binail Yıldırım’ın 2018 yılını ‘tasarruf yılı’ olarak ilan ettiği anımsatılan önergede, kamuda ‘israfın’ sürdüğü şöyle anlatıldı:
“Kamudaki lüks araç saltanatı sürmekte, bürokratlar, kaymakamlar, valiler lüks ithal araçlar almaya devam etmektedir.
Kamunun 2010-2020 döneminde lüks araç kiralamaları için yaptığı harcama yaklaşık 4 milyar TL’yi bulmaktadır. Bina kiralamaları ile birlikte fatura 10 milyar TL’ye kadar çıkmaktadır.
Kamu giderlerindeki bir başka kara delik ise AKP Genel Başkanı’nın “milletin cebinden kuruş çıkmadan yapılıyor” dediği kamu özel işbirliği projeleri için yapılan harcamalar ile Varlık Fonu’nun faaliyetleridir.
KÖİ projeleri için sadece 2021 yılı için ayrılan ödenek 31 milyar TL’dir. Esnaf işyerini siftahsız kapatırken, döviz garantili projelerde geçilmeyen köprü, kullanılmayan yol, uçak inmeyen havaalanı için milyarlarca TL ödenmektedir.”
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