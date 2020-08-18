CHP seçmeni, Abdullah Gül fikrine ne diyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e verdiği röportaj sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışması yeniden başladı. Gül, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olursa CHP’lilerin tavrı ne olur? Cumhuriyet Tv, sokağa çıkarak yurttaşlara Abdullah Gül’ün olası adaylığı ve siyasi geçmişini sordu. Cumhuriyet Tv sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.
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