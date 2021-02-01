CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Kirli senaryo bilgisi nereden geliyor?

01 Şubat 2021 Pazartesi, 16:02

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki milletvekili istifalarına yönelik açıklamasına da cevap verdi.

AKP Grup Başkanvekili Eyüp Akbaşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dikkat çeken Öztrak "Daha yeni AKP Grup başkanvekili 3 milletvekilinin açıklaması üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri' diyor. Grup başkanvekillerinin kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi nereden geliyor? 'Yüzsüzlük, pişkinlik, arsızlık' sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, istifalardan kısa bir süre sonra Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri..."