CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Kirli senaryo bilgisi nereden geliyor?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki istifalarla ilgili "Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür" sözü üzerine AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun sosyal medya paylaşımını hatırlattı. Öztrak "Grup başkanvekillerinin kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi nereden geliyor?" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki milletvekili istifalarına yönelik açıklamasına da cevap verdi.
AKP Grup Başkanvekili Eyüp Akbaşoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma dikkat çeken Öztrak "Daha yeni AKP Grup başkanvekili 3 milletvekilinin açıklaması üzerine açıklama yaptı, tweetler attı. 'İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri' diyor. Grup başkanvekillerinin kendilerine muhalefet eden partilerle ilgili kirli senaryo bilgisi nereden geliyor? 'Yüzsüzlük, pişkinlik, arsızlık' sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
AKBAŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, istifalardan kısa bir süre sonra Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullanmıştı:
"Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri..."
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Gelecek Partili isimden ‘Kabe’ çıkışı
- Kilidi bağımsız seçmen açacak