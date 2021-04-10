CHP yaptı, Erdoğan yeni talimat verdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, CHP'li belediyelerin bir yılda yurttaşlara 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını açıkladı. Açıklamanın ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı, yurttaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin bir yılda yurttaşlara 3 bin 800 ton patates ve soğan dağıttığını bildirdi.
Torun, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "üreticiden kuru soğan ve patates alınarak vatandaşa ulaştırılacağına" yönelik açıklamasını değerlendirdi. Halkın yararına olacak her adımı desteklediklerini belirten Torun, "Ancak iktidarın aklına yeni gelen bu uygulama, zaten bizim belediyelerimiz tarafından uzun süredir hayata geçiriliyor" ifadesini kullandı.
CHP'li belediyelerin sadece son bir yılda, kısıtlı imkanlarını zorlayarak 3 bin 800 ton patates ve kuru soğanı yerli üreticiden temin edip ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttığını açıklayan Torun, "CHP olarak vatandaşlarımızın yararına olacak her adımı, sonuna kadar desteklemekten geri durmayız. Şüphesiz bu adımı da destekliyor ve uygulamanın diğer tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.
ERDOĞAN'DAN TMO'YA TALİMAT
Torun'un açıklamalarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı bildirildi.
TMO’nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin yurttaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
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