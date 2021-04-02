CHP'de 143 gün sonra yeni başkan belirlendi

02 Nisan 2021 Cuma, 17:41

Gaziantep'te yaklaşık 143 gün önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, il yönetimi ve 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte görevden alınmıştı.

İl başkanlığı koltuğu, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel merkeze davet edilen eski Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Neşet Uçar'ın görevlendirilmesi ile doldu.

Görevin kendisine tevdi edildiğini kaydeden Uçar, göreve Pazartesi günü başlayacağını söyledi.

Geçici Kurul görevlendirmesi yapılan Uçar'ın CHP MYK toplantısında alınacak karar ile resmen göreve atanacağı belirtilirken, 30 gün içerisinde ilçe kongrelerinin 45 gün içerisinde il kongresinin de tamamlanarak, yeni yönetimlerin belirleneceği öğrenildi.