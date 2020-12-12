CHP'de taciz iddiasıyla Konya İl Başkanı hakkında disiplin süreci başlatıldı
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın tacizde bulunduğu yönündeki iddialarla ilgili Genel Merkez'e ulaşan bir mektup üzerine jet hızıyla soruşturma başlatıldı.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre; CHP Genel Merkez'e gelen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen yazılan mektuptaki iddialar üzerine disiplin süreci başlatıldı.
Mektupta tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'tan savunmasının istendiği öğrenildi. Parti kaynakları sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağı ve gerekli işlemlerin yapılacağını vurguladı.
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