CHP'den AKP'ye '1 Nisan' göndermesi: Keşke şaka olsaydı
CHP, AKP'nin 1 Nisan videosuna gönderme yaparak "Keşke 1 Nisan şakası olsaydı" dedi.
AKP'nin 1 Nisan tarihinde paylaştığı videoya bir yanıt da CHP'den geldi. AKP’nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyen CHP Genel Merkezi, “Keşke 1 Nisan şakası olsaydı... Biz de 1 Nisan'da “şakacılara” karşı yayımlardık. Ama hepsi gerçek. Hem de AKP'nin gerçeği!” ifadelerini kullandı.
AKP’nin videosunda, CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi çalışmalar yürüttüğü, AKP’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verilmişti. CHP tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise AKP’nin icraatlarına başka bir bakış açısı katıldı. Videoda hayat pahalılığına, enflasyona dikkat çekilirken, “Keşke 1 Nisan şakası olsaydı... Biz de 1 Nisan'da ‘şakacılara’ karşı yayımlardık. Ama hepsi gerçek. Hem de AKP'nin gerçeği!” ifadeleri kullanıldı.
CHP'nin paylaşımı şu şekilde:
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