CHP'den çağrı: Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 1300 çocuğumuza destek olamıyorsa işte kaynak!

03 Ocak 2021 Pazar, 15:24

Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin 75 milyon liralık ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kalmıştı.

Paranın Fon'a devredilmesine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, 75 milyon liranın SMA hastası çocuklar için kullanılmasını talep etti.

Çağrıya CHP'li milletvekilleri ve CHP il ve ilçe gençlik kolları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 1300 çocuğumuza destek olamıyor, kaynak bulamıyorsa işte kaynak: Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon ? SMA hastası çocuklar için kullanılsın!" ifadelerini kullandı.

Çağrı yapan isimlerden CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de "O para Hiç bir devlet kurumunun denetleyemediği dipsiz bir aile kuyusunun değil, gerçek bir çözüm bulmaktan aciz olduğunuz, canı için zamanla yarışan SMA hastası çocukların hakkıdır" dedi.



