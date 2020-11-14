CHP'den deprem çalıştayı tepkisi: Hatırlı ağabeyler devreye giriyor!
CHP Doğa ve Çevre Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İzmir depremi ile ilgili görüşlerini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, TBMM Deprem Komisyonu üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun katıldığı toplantıda anlattı.
Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremle ilgili düzenlediği çalıştaya vali ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile temsilcilerinin katılmamasına tepki gösterdi. Öztunç, hükümetin deprem vergilerini nereye harcadığını hâlâ açıklamadığını belirterek hasarlı binalar için hatırlı kişilerin devreye girdiği yönünde duyumları olduğunu açıkladı.
Öztunç, “Vali nasıl gelmez! Üstelik bu ortak akıl çalıştayı. Bilim çalıştayı bu. Böylesine politize olmuş bir bürokrasi olamaz. Bu CHP’nin çalıştayı değil. Çalıştaya akademisyenler davet edildi, 9 Eylül’den hocalar da davetliydi ama gelmedi. Niye? Rektör Hanımefendi Nükhet Hanım izin vermiyor. Ayıp değil mi? Hotar, 9 Eylül Üniversitesi’nin rektörü mü AKP’nin temsilcisi mi?” dedi. l İZMİR
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