CHP'den deprem çalıştayı tepkisi: Hatırlı ağabeyler devreye giriyor!

14 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Öztunç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremle ilgili düzenlediği çalıştaya vali ve Çevre ve Şehircilik Bakanı ile temsilcilerinin katılmamasına tepki gösterdi. Öztunç, hükümetin deprem vergilerini nereye harcadığını hâlâ açıklamadığını belirterek hasarlı binalar için hatırlı kişilerin devreye girdiği yönünde duyumları olduğunu açıkladı.

Öztunç, “Vali nasıl gelmez! Üstelik bu ortak akıl çalıştayı. Bilim çalıştayı bu. Böylesine politize olmuş bir bürokrasi olamaz. Bu CHP’nin çalıştayı değil. Çalıştaya akademisyenler davet edildi, 9 Eylül’den hocalar da davetliydi ama gelmedi. Niye? Rektör Hanımefendi Nükhet Hanım izin vermiyor. Ayıp değil mi? Hotar, 9 Eylül Üniversitesi’nin rektörü mü AKP’nin temsilcisi mi?” dedi. l İZMİR