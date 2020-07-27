CHP'den Erdoğan'ın 'fındık fiyatları' açıklamasına tepki: Milli servet peşkeş çekildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 20:46

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarını eleştirdi. "Hükümet, emeği ve milli serveti büyük firmalara peşkeş çekmeye devam etmekte kararlı" diyen Seyit Torun, üreticinin yine hüsrana uğradığını ifade etti. Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlara göre Giresun kalite kabuklu fındık için alış fiyatı 22.5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira olarak belirtilmişti.

BÜYÜK FİRMALARA PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

Daha önce Meclis'te söylediklerinin dikkate alınmadığını söyleyen Torun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet, emeği ve milli serveti büyük firmalara peşkeş çekmeye devam etmekte kararlı. 'Şahsının' açıklamasına göre Giresun kalite kabuklu fındık fiyatı 22,5 TL oldu. Üretici yine hüsrana uğradı, fındığın kaymağını yine üretici değil; birileri yiyecek. Mecliste yıllardan beri söylediklerimiz kulaklara hala küpe olmadı, yazıklar olsun!"

Erdoğan fındık alım fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için alış fiyatı 22.5 liradır, levant kalite kabuklu fındık için 22 liradır. Yüksek randımanlı fındık başına 1 lira, mazot için 2 lira destek ödemesi yapıyoruz. Fındık üreticisinin kg başına kazancını 25 lira civarına yükseltiyoruz" demişti.