CHP'den Filistin'e destek

20 Mayıs 2021 Perşembe, 14:10

CHP heyeti, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, "Filistin-Türkiye arasındaki dayanışma iktidar, muhalefet olarak ayrılamaz. Bizim için Filistin davası ulusal bir mesele" dedi.

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Emekli Büyükelçi, İstanbul Milletvekili Ünal Çevizköz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den oluşan CHP heyeti, Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

“BİZİM İÇİN FİLİSTİN DAVASI ULUSAL BİR MESELE"

Ziyaret sonrasında büyükelçilik önünde basın açıklaması yapan Çeviköz, “Filistin-Türkiye arasındaki dayanışma iktidar, muhalefet olarak ayrılamaz. Bizim için Filistin davası ulusal bir mesele" dedi.

Büyükelçi Faed Mustafa, CHP Heyetinin ziyaretini takdirle karşıladıkları belirterek, "Filistinliler olarak Türkiye ile ilişkilerimizi stratejik ilişkiler olarak görüyoruz ve en iyi seviyeye getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"BM GENEL KURULU'NDAN FİLİSTİN LEHİNE GÜÇLÜ BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Çeviköz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Filistin gündemiyle yeniden toplanacağını anımsatarak, "BM Genel Kurulu'nda toplantı yapılacak, o toplantıdan Filistin halkıyla dayanışmayı gösteren güçlü bir karar bekliyoruz" dedi.

Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımı ile Meclis Genel Kurulu’ndaki bilgilendirme toplantısında, CHP olarak "İsrail'e karşı caydırıcı tepkiler alınmasını gündeme getirdiklerini" söyledi.

BÜYÜKELÇİ: “İSRAİL BÜTÜN ULUSLARARASI ÇABALARI GÖZ ARDI EDİYOR”

Büyükelçi Faed Mustafa ise "İsrail uçakları hala Gazze'de insanların üzerine bomba yağdırıyor. Şehitler, yaralılar ve yıkılan binalar artmaktadır. İsrail, saldırıların durdurulması için bütün uluslararası çabaları göz ardı ediyor" dedi. "Filistinliler olarak her zaman bardağın dolu tarafına bakıyoruz" diyen Mustafa, "Türkiye'nin duruşu ve duygu paylaşımının Filistin halkına moral verdiğini" söyledi.