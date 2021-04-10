CHP’den gelir güvenceli tam kapanma çağrısı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de Covid-19 salgınının yönetilemez boyutlara geldiğini belirterek bir an önce ekonomik ve sosyal şartları oluşturulmuş, gelir güvenceli 28 günlük tam kapanmaya gidilmesi çağrısında bulundu.

Erdem Sevgi
10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
CHP’den gelir güvenceli tam kapanma çağrısı yaptı
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İlgezdi, bilim insanlarına göre kapanma maliyetinin 135 milyar TL olduğunu kaydederek “Merkez Bankası’nın kayıp 128 milyar dolarının yedide biri ile bu kapanmanın finansmanı sağlanır. Bunun sağlanması mümkün. Eğer önlem almazsak yakın geleceğimiz de tehdit altında” dedi.

İlgezdi, 7 Nisan’da ölüm sayısında yeni bir rekor kırıldığını anımsatarak “276 yurttaşımız yaşamını yitirdi, 8 Nisan’da ise 55 bin 941 yeni vaka rekoru ile karşı karşıya kaldık. Salgınla böyle mücadele edilemez. Şu anda vaka sayıları açısından Avrupa’da birinci sıradayız. Zor koşullarda mücadele eden sağlık emekçilerimiz canlarından oldu. Geç kalınmış da olsa, bugün alacağımız sahici önlemlerle salgın zincirini kırmak hâlâ mümkün” diye konuştu.


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