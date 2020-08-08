CHP'den İnce açıklaması
CHP PM üyesi Müslim Sarı, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce için "Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken." dedi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, genel merkezde düzenlenen Parti Meclisi toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarının sorulması üzerine Sarı, "Muharrem Bey henüz resmi bir açıklama yapmadı. Biz de izliyoruz, takip ediyoruz, bir değerlendirme yapmak için erken. Biraz izleyelim." ifadelerini kullandı.
İnce'nin "Yüzde 31 ile bıraktım, 51'e tırmandırmaya çalışıyorum." sözlerinin anımsatıldığı Sarı, "Muharrem İnce geçmiş dönemde cumhurbaşkanı adayıydı yine cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Aslında Türkiye'de 2023 yarışı başladı. Son dönemlerde bu ittifaklara yönelik söylemler ve hamleleri de böyle okuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İYİ PARTİ'YE YAPILAN DAVET
AKP ve MHP'den İYİ Parti'ye yapılan davetin de sorulduğu Sarı, "Bunlar Millet İttifakı'nın uyumunu bozmak üzere yapılmış hamleler. Önümüzdeki dönem bu konuda hem Millet İttifakı'nın içinde hem Cumhur İttifakı'nın içinde yeni gelişmeler de olacaktır." diye konuştu.
Sarı, "İnce'nin yeni parti kurması CHP'yi böler mi, zarar verir mi?" şeklindeki soruya da "Ben bunu bölme olarak değerlendirmiyorum. Netice de siyasal partilerin içerisinde kendilerine varlık bulmuş, orada kendilerini ifade edebilen, ifade edemeyen arkadaşlar farklı arayışlar içerisinde olabilirler." yanıtını verdi. Ekonomideki gidişatın soruması üzerine Sarı, "Ekonomide dibe doğru yolculuk başlamıştır. Önümüzdeki yılın bu yıldan daha kötü olacağını, bunun da erken seçimle sonuçlanacağını düşünüyorum." diyerek yanıt verdi.
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