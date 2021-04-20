CHP'den itiraz dilekçesi: “Yapılan akıl tutulması”
Tuzla’nın Aydınlı ve İçmeler Mahallesinde bulunan askeri alanın bir kısmının imara açılmasına tepki gösteren CHP’liler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.
Tuzla’nın Aydınlı ve İçmeler Mahallesinde bulunan askeri alanın bir kısmı için Çevre Şehircilik Bakanlığı, Nazım ve Uygulama İmar Planlarını askıya çıkardı. Askeri alanların; 50 bin metrekaresi Gelişme konut Alanı, 10 bin metrekaresi Ticaret+Turizm+Konut Alanı, 3 bin metrekaresi rekreasyon alanı, yaklaşık 13 bin 600 metrekaresi eğitim alanı, 2 bin metrekaresi cami, 18 bin metrekaresi orman, 500 metrekaresi mera, 2 bin 500 metrekaresi akaryakıt istasyonu, 55 bin metrekaresi de yol Alanına dönüştürülerek imara açılacağı belirtildi. Askeri alanın imara açılmasına tepki gösteren CHP Tuzla İlçe Örgütü ise karara karşı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede söz konusu planın şehircilik ilkeleri, planlama kararları ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. Sosyal ve teknik altyapı alanlarında eksiklik olduğuna dikkat çekilen dilekçede planlama alanının askeri olarak kalmasının uygun olduğu belirtildi.
“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”
CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl de Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Tuzla’da ek 4 bin vatandaşın yaşayacağı bir plan çıkarmışlar. Çıkardıkları alanda bu 4 bin vatandaşın yaşayacağı spor tesis alanı ve yeşil alanı eklememişler. Var olan spor tesisi gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını konut imarına çevirmişler, yerine ise başka bir alan gösterilmemiş. Kendisine yerli ve milli diyenlerin askeri alanı turizm ve ticaret imarına açması tamamen akıl tutulmasıdır. İtirazımızı yaptık. Biz Tuzlalılar için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.
Video Haberler
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi
- DSÖ'den 25-59 yaş arası için endişendiren açıklama
- 32 dev şirkete soruşturma