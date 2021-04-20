CHP'den itiraz dilekçesi: “Yapılan akıl tutulması”

20 Nisan 2021 Salı, 14:51

Tuzla’nın Aydınlı ve İçmeler Mahallesinde bulunan askeri alanın bir kısmı için Çevre Şehircilik Bakanlığı, Nazım ve Uygulama İmar Planlarını askıya çıkardı. Askeri alanların; 50 bin metrekaresi Gelişme konut Alanı, 10 bin metrekaresi Ticaret+Turizm+Konut Alanı, 3 bin metrekaresi rekreasyon alanı, yaklaşık 13 bin 600 metrekaresi eğitim alanı, 2 bin metrekaresi cami, 18 bin metrekaresi orman, 500 metrekaresi mera, 2 bin 500 metrekaresi akaryakıt istasyonu, 55 bin metrekaresi de yol Alanına dönüştürülerek imara açılacağı belirtildi. Askeri alanın imara açılmasına tepki gösteren CHP Tuzla İlçe Örgütü ise karara karşı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede söz konusu planın şehircilik ilkeleri, planlama kararları ve kamu yararına aykırı olduğu belirtildi. Sosyal ve teknik altyapı alanlarında eksiklik olduğuna dikkat çekilen dilekçede planlama alanının askeri olarak kalmasının uygun olduğu belirtildi.

“MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl de Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Tuzla’da ek 4 bin vatandaşın yaşayacağı bir plan çıkarmışlar. Çıkardıkları alanda bu 4 bin vatandaşın yaşayacağı spor tesis alanı ve yeşil alanı eklememişler. Var olan spor tesisi gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını konut imarına çevirmişler, yerine ise başka bir alan gösterilmemiş. Kendisine yerli ve milli diyenlerin askeri alanı turizm ve ticaret imarına açması tamamen akıl tutulmasıdır. İtirazımızı yaptık. Biz Tuzlalılar için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.