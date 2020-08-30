CHP'den Mutlu Yıldırım açıklaması

30 Ağustos 2020 Pazar, 10:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından hedef gösterdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın evine dün akşam saatlerinde polis baskını düzenlemiş, CHP'li Mutlu Yıldırım'ın ifadeye çağrıldığı öğrenilmişti.

CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas, CHP'li Mutlu Yıldırım'ın son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"KAMUOYUNA...

İçişleri Bakanı Soylu'nun hukuksuzca hedef gösterdiği Avcılar Gençlik Kolları üyemiz Mutlu Yıldırım'ın kendisinin ifadeye gideceğini söylemesine rağmen akşam saatlerinde polis evinde arama yaptı.

Adil yargılanmanın olduğu bir yerde veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur.

İl Başkanımız Sn. Dr. Canan Kaftancıoğlu, Avcılar İlçe Başkanımız Sn.Erdal Nas,

Gençlik Kolları İl Başkanımız Sn.Cem Aydın,

Avcılar Gençlik Kolları Başkanımız Sn.Mesut Aslan ve hukukçularımız ile birlikte ifade vermeye gidip, sürecin takipçisi olacağız."