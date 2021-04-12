CHP’den ‘ramazan’ talimatı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

CHP’li Torun, bir yılını geride bırakan salgın sürecinde yaklaşık 11,7 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunan CHP’li belediyelerin, ramazan ayında yeni bir seferberlik başlatacağını söyledi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nca CHP’li belediyelere gönderilen yazıda, yardım faaliyetlerinin ramazan ayında artırarak sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Yazıda, belediyelerin mevcut yardımlarına iftar ve sahur desteklerini de eklemesinin ayrıca toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi amacıyla bağış kampanyaları başlatılmasının faydalı olacağı belirtildi.

‘DESTEK EVLERE GİDECEK’

Torun, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle vatandaşların, hem sağlık hem de ekonomik açıdan zor bir durumda olduğunu kaydederek, “Lokanta ve kafelerin kapalı olacağı, toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasak olacağı ramazanda, özellikle iftar ve sahur desteklerine öncelik verilecek. Destekler evlere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara, iftar ve sahur paketlerinden, ayni ve nakdi desteklere kadar pek çok kalemde yardım götürülecek. İhtiyaçlara göre her bölgeye özel politikalar geliştirilecek” ifadelerini kullandı.