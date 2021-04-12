CHP’den ‘ramazan’ talimatı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin ramazan ayında yeni bir seferberlik başlatacağını belirterek, “İftar ve sahur destekleri ile birlikte dayanışma kampanyaları başlatılacak. Hayırseverleri kampanyalara destek vermeye çağırıyoruz. Hedefimiz, ulaşabildiğimiz kadar ihtiyaç sahibine destek vererek, yoksulluğa mahkûm edilen milletimize nefes olmak” dedi.
CHP’li Torun, bir yılını geride bırakan salgın sürecinde yaklaşık 11,7 milyon vatandaşa ayni ve nakdi yardımda bulunan CHP’li belediyelerin, ramazan ayında yeni bir seferberlik başlatacağını söyledi. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nca CHP’li belediyelere gönderilen yazıda, yardım faaliyetlerinin ramazan ayında artırarak sürdürülmesinin önemi vurgulandı. Yazıda, belediyelerin mevcut yardımlarına iftar ve sahur desteklerini de eklemesinin ayrıca toplumsal dayanışmanın örgütlenmesi amacıyla bağış kampanyaları başlatılmasının faydalı olacağı belirtildi.
‘DESTEK EVLERE GİDECEK’
Torun, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle vatandaşların, hem sağlık hem de ekonomik açıdan zor bir durumda olduğunu kaydederek, “Lokanta ve kafelerin kapalı olacağı, toplu iftar ve sahur etkinliklerinin yasak olacağı ramazanda, özellikle iftar ve sahur desteklerine öncelik verilecek. Destekler evlere ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara, iftar ve sahur paketlerinden, ayni ve nakdi desteklere kadar pek çok kalemde yardım götürülecek. İhtiyaçlara göre her bölgeye özel politikalar geliştirilecek” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- Netflix belgeselindeki okyanus iddiaları doğru mu?
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Forbes'in 'dolar milyarderleri' listesine girdi
- Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek!
- Güldür güldür Bahçeli
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Tartışma büyüyor! Pişmanım yatacak yerim yok
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler