CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı adı verilen etkinlikte konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında ilk hedefinin 2023 yılında Ay'a gitmek olduğunu açıklamasının ardından CHP'den ilk yorum parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzay programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Öztrak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hâlâ iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu, uçtu artık aya uçtu. "
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