CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...

09 Şubat 2021 Salı, 21:46

CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı uzay programı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Öztrak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Damat Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var demişti. Damat gitti ama fikirleri hâlâ iktidarda. Erdoğan 2023’te ayla ilk temas müjdesini bu gece verdi. Ay yolunu açtı. Uçtu, uçtu artık aya uçtu. "



