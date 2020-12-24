CHP’den valiliğe Büyük Atatürk Koşusu tepkisi

24 Aralık 2020 Perşembe, 14:58

1936 yılından beri her yıl Ankara’da yapılan Büyük Atatürk Koşusu bu yıl pandemi sebebiyle iptal edildi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut yaptığı açıklamada valiliğin almış olduğu kararı eleştirerek, koşunun pandemi kurallarına dikkat edilerek yapılabileceğini ifade etti. Nuhut yaptığı açıklamada şunları söyledi: ‘’ Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı yönetmek üzere, beraberindeki Heyet-i Temsiliye ile 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişi milli mücadelenin en mühim gelişmelerinden biridir. Bu tarihi gün, her yıl 27 Aralık’ta, Dikmen sırtlarında yapılan törenle kutlanmaktadır. Günün anısına 1936’da bu yana 10 bin 800 metrelik parkurda Büyük Atatürk Koşusu düzenlenmektedir. Ankara Valilik makamı, gelenekselleşen BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU’nun pandemiden dolayı yapılmamasına karar vermiş bulunmaktadır. Böylesi önemli bir günde 85. BÜYÜK ATATÜRK KOŞUSU pandemi kurallarına uygun olarak gerekli mesafe korunarak yapılabilirdi. O nedenle Sayın Vali’nin konu ile açıklama yaparak, tıpkı halefleri gibi, Atamızın Ankara’ya gelişine yakışır bir törenler bütünü hazırlamaya, dolayısıyla görevini yapmaya davet ediyoruz.‘’