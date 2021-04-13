CHP'li̇ Mustafa Adıgüzel: "Memlekette satan satana, gün gelecek hesabını vereceksi̇ni̇z"

13 Nisan 2021 Salı, 16:39

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu’nun Fatsa ilçesinde sinayürlü maden çalışmalarının yapıldığı alanı inceledi. Adıgüzel, yaptığı incelemeler sonucunda yaşanan talanı ve doğa katliamını yerinde anlattı. Adıgüzel, alan yaratmak için orman yakıldığını, siyasetçinin fındık emekçisin sattığını, taş ocağının antik kentin altını oyduğunu bir bir sıraladı.



Maden çalışmasının yapıldığı bölgede bir tarafta fındık bahçesi olduğunu, fındık bahçesinin hemen alt tarafında ise “siyanür bahçesi” olduğunu söyleyen Adıgüzel, bölgedeki Yukarıtepe Köyü ile maden alanının komşu olduğunu belirtti. Alanın çevresinde kesilen ağaçları da gösteren Adıgüzel, Fatsa’yı bu hale getiren herkesin bir gün hesap vereceğini söyledi.

“SULARDA ZARARLI METALLER VAR”

Bölgede akan derelerin çok yüksek zararlı metal değerleri barındırdığını ve her gün ölmüş kuş bulduklarını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:



“Bu maden alanından akan sularda ağır metaller var. Alüminyum bin kat; kurşun, kadmiyum 100 kat, bakır 80 kat tespit edildi. Ve bu su Elekçi Irmağı'na boşalıyor. Elekçi Irmağı da Çöteli Köyü'ne, Yukarıtepe’ye, aşağıda Fatsa’da Dolunay’a, Evkaf’a, evlere veriliyor. Şu anda yapılan işletme, yapılan iş tamamen kaçak. Fatsa’daki altın madeni kaçak bir işletmedir. Geçtiğimiz günlerde, hem de sokağa çıkma yasağının olduğu günde insanları eve kapatıp bu orman katilleri gelip burada kesim yaptılar. Şimdi bu ağacı bir vatandaş kesse ağır cezalarda yargılanır, ama Orman İşletme kendi kesince bunun hesabını vermeyeceğini mi düşünüyor? Bakın burada uyarıyorum. Usule aykırı işlem yapan, hangisi olursa olsun, en alttan en üste kadar bütün yetkili makamlar bunun bedelini ödeyecek. Günü gelecek burada katlettiğiniz canlıların da bu ağaçların da hesabını vereceksiniz.”

“MEMLEKETTE SATAN SATANA”

Çalışma yapan Kanadalı ve İngilterelilere bölge halkının izin vermeyeceğini bildiren Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Bölgede yaşayan karatavuk kuşları var. Her gün bir yerde bir tanesini ölü görüyoruz. Bölgede tüm Karadeniz’de çok yaygın olan eğrelti otları var. Eğrelti otları her yerde var çünkü çok arsız bir bitkidir. Fakat burada eğrelti otu yetişmiyor. Çünkü burada eğrelti otundan daha arsızlar var. O kadar arsızlar ki buranın idarecileri, yetkilileri benim vatandaşımı arayıp, ‘Toprağını bize sat, alanımıza kat. Eğer bunu yapmazsan zorla alırım’ diyebilecek kadar ahlaksız bunlar. Kanada’dan, İngiltere’den gelerek benim vatandaşımı tehdit edecek kadar ahlaksız bunlar. Alan açmak için orman yakacak kadar ahlaksız bunlar. Zaten memlekette satan satana. Siyasetçisi fındık emekçisini satıyor, belediyedeki rant şebekesi halkı satıyor. Taş ocağı antik kentin altını oyuyor, tarihini satıyor. Orman İşletme ağacını satıyor ama Cevat Amca da Yukarıtepe köylüleri de vatanını satmayacak. Bütün vatan hainlerine rağmen bu vatanı satmayacaklar.”

“MİLLİYETÇİLİK HAMASETLE OLMAZ”

Bölgede 11 yaşındaki çocuğun Lenf Kanseri nedeniyle öldüğünü; Fatsa, Ünye fındığının alıcılar tarafından artık alınmadığını da söyleyen Dr. Adıgüzel, “Bizim karşımızda milliyetçi diye geçinenler, öyle milliyetçilik hamaset ile olmuyor. İşte bu ağaç da milliyetçilik, bu ağaç da vatan, o kuşlar da vatan, bu toprak da vatan. Ordu’nun ekmeğini yiyen, Ordu’nun temsilcisiyim diyen herkesi Yukarıbahçeler’e çağırıyorum. Yukarıtepe’ye çağırıyorum. Gelin burada vatandaşınıza sahip çıkın. Yarın bunlar çekip gittiği zaman ırzına geçilmiş bir toprak, ırzına geçilmiş bir doğa bırakacaklar ve hastalıklı bir nesil bırakacaklar” diye konuştu.