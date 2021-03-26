CHP'li Açıkel: ‘Uyuşturucuya bağlı ölümlerde ilk sıradayız’

26 Mart 2021 Cuma, 13:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye’de madde bağımlılığı sorununun iktidarın göstermek istediğinin aksine her geçen yıl derinleştiğine, ekonomik kriz ve artan yoksulluk ile birlikte daha da yaygınlaştığına işaret etti.

Madde bağımlılığı kaynaklı ölümlerde ve suç oranlarında artış yaşandığına dikkat çeken Açıkel, “Aile dramlarına neden olan madde bağımlılığı sorunuyla mücadelede iktidarın sadece güvenlik boyutuyla konuyu ele alması yetersiz. Mücadelede Güçlü Sosyal Devlet ve Aile Destekleri Sigortası gibi sosyal destek programları uygulanmalı” diye konuştu.

‘AB’YE KIYASLA TÜRKİYE İLK SIRADA’

CHP’li Açıkel, Türkiye’deki madde bağımlılığı sorununun, binlerce gencin yaşamına mal olduğunu, hayattan kopardığını, aileleri depresyona ittiğini ve toplumda onarılmaz yaralar açtığını belirterek “Son 10 yılda madde kullanımı kaynaklı ölümlerde ciddi artış var. 2013-2019 arasında 4 binden fazla vatandaşımız bu nedenle yaşamını kaybetti. Sorun özellikle gençleri tehdit ediyor.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla madde kullanımı bağlantılı 30 yaş altı ölümlerin en yüksek olduğu ülke haline geldi. Madde kullanımı bağlantılı yaşamını yitiren her 10 vatandaşımızdan 9’u 35 yaş altında. Yapılan çalışmalar 12-17 yaş arası gençlerin büyük risk altında olduğunu gösteriyor. Bağımlılar yüzde 80’inden fazlası 20-35 yaş aralığında” ifadelerini kullandı.

‘11 YILDA 14 KAT ARTIŞ’

Açıkel, Türkiye’nin mülteci trafiğinde ve insan kaçakçılığında olduğu gibi, uyuşturucu trafiği için de “açık kapı” olarak görüldüğünü ve tedbirlerin yoğunlaştırılması gerektiğini kaydederek, “2017 ve 2018’de Türkiye’de yaklaşık 17 ton, 2019’da ise 19 ton eroin ele geçirildi. Uluslararası ve ulusal uyuşturucu tacirlerinin yasal mevzuatlardaki boşluklardan yararlanması kesin şekilde engellenmeli.

Aksi takdirde Türkiye’de uyuşturucu kaynaklı suçlardaki artışı önlenemeyecek. 2007’de 10 bin 627 olan uyuşturucu kaynaklı suç sayısı, 2018’de 144 bin 819’a yükselmesi, bugüne kadar alınan tedbirlerin yeterli olmadığını gösteriyor” görüşünü kaydetti.

‘ÖNCE YOKSULLUKLA MÜCADELE EDİLMELİ’

CHP’li Açıkel, ekonomik kriz, yoksulluk ve toplumsal buhranla mücadele için önerdikleri “Aile Destekleri Sigortası’nın bu çerçevede madde bağımlılığı ile mücadelede en önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekti. Açıkel şunları söyledi:

“Yurttaşlarımızın yoksulluk ve yoksunlukla mücadelesinde sürekliliğini hedefleyen Aile Destekleri Sigortası, her ailenin özel sorunlarına ve ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere tasarlandı. Yoksulluğu ortadan kaldırarak, yoksul ailelerin gençlerinin madde bağımlılığıyla da mücadelesinde önleyici ve sürekli bir kurumsal mekanizma olacak.

Öte yandan Türkiye’de on binlerce sağlık meslek lisesi mezunu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanı psikolog, sosyolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanı işsiz genç varken, AMATEM’lerde kapasite ve personel sıkıntısı yaşanması kabul edilemez.”