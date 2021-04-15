CHP'li Adem: 'Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor'
CHP bu kez üzerinde “128 Nerede?” yazan yeni bir pankart astı. İşte ayrıntılar...
CHP’nin yurt genelinde astığı “128 Milyar Dolar Nerede?” pankartı Niğde İl binasından da indirilmişti. Pankartın indirilmesi üzerine bu sefer pankart, “128 Nerede?” olarak tekrar asıldı. CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, pankartın tekrar asılması sırasında şunları söyledi:
“TÜRK MİLLETİ 128 RAKAMINI ÇOK MERAK EDİYOR”
“128 Milyar Dolar Nerede? pankartımızı savcılığın talimatıyla, emniyet müdürlüğü sökmüştü. Bugün de biz, ‘128 Nerede?’ diye soruyoruz. Pankartımızı asıyoruz. Buna da sanırım suç unsuru bulamayacaklardır. Çünkü biz rakam soruyoruz. 128 Nerede?
Türk milleti 128 rakamını çok merak ediyor. Acaba Nerede? Hukukun ayaklar altına alındığı bir dönemde suç unsuru olmayan bir pankart yüzünden savcılığın talimatıyla ifade vermiştim, gözaltı yapılarak. Bugün bu rakam için ne yapacaklar çok merak ediyorum. Sayın savcıları da adaletli olmaya davet ediyorum. Çünkü bu rakamlar herkesin merak ettiği rakamlardır.”
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