CHP'li Adıgüzel: "1000 yataklı açıklanan hastane 246 yatak"

01 Ocak 2021 Cuma, 10:03

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, pandemi döneminde hastanelerdeki hasta yükünü azaltmak için yapılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’yle ilgili iddialar olduğunu açıkladı. Adıgüzel, hastanenin 1000 yataklı olarak duyurulduğunu ancak 246 yatak yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Pandemide artan hasta yükünü karşılamak için dünyanın bütün ülkeleri ilave büyük hastaneler yaptılar. Türkiye'de de pandemi nin başlangıcında bir iki tane büyük hastane yapılacağı, yapıldığı söylendi. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Atatürk Havalimanı pistine yapılan ve bu nedenle çok tartışılan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesiydi. Bu hastanenin buraya yapımında asıl amacın, bu havaalanını kullanılamaz hale getirip başka maksatla kullanmayı kolaylaştırma maksatlı olduğuna yönelik itirazlar olmuştu. Erdoğan tarafından 1000 yataklı olduğu söylenerek açılan bu hastanenin şu anda 246 yatak olduğu, yüklenici firma tarafından tamamlanmadan bu yatak sayısı bırakılıp gidildiği, ancak 1000 yatak üzerinden ödemesinin peşin olarak yapıldığı ve bu hastanede daha çok sağlık turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalara hizmet verildiğine yönelik duyumlar aldık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuya açıklık getirmesini isteyen Adıgüzel, şu sorulara yanıt istedi:

1. Söz konusu hastanenin mevcut faal halde yatak kapasitesi kaçtır?

2. Mevcut yatak kapasitesi 1000’in altında ise niçin eksiktir? Yüklenici firmanın işi yarım bıraktığı doğru mudur?

3. Hastanenin inşaat ve tamamlanması için yüklenici firmaya ödeme yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç yatak kapasitesi için yapılmıştır?

4. Bakanlık olarak eksiklerin tamamlanması için bir program yapılmış mıdır?

5. Bugüne kadar söz konusu hastaneden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kaç hasta yatarak hizmet almıştır?

6. Hastanenin sağlık turizmi kapsamında değerlendirildiği doğru mudur? Şu ana kadar yurtdışından kaç hasta yatarak sağlık hizmeti almıştır?