CHP'li Ağbaba: "Doğruysa iki bakan da istifa etmelidir”

26 Nisan 2021 Pazartesi, 15:27

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi eliyle yurtdışına kaçırılan insanlarla ilgili çalışmalar yaptığı için diplomat Güler Fidan’ın tayin edilmesine ilişkin açıklama yaptı. “Skandal doğruysa İçişleri Bakanı da Dışişleri Bakanı da istifa etmelidir” diyen CHP’li Ağbaba, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak Malatya Yeşilyurt’ta yaşanan insan kaçakçılığını tüm dünyaya duyurduk. Bir baktık ki insan kaçakçılığı skandalı sadece Yeşilyurt’ta değil, Türkiye’nin birçok yerinde belediyeler ve valilikler eliyle yapılıyor. Dünyada yeni bir insan kaçakçılığı icat edildi: VIP insan kaçakçılığı. Bunun belediye ayağı var, dernek ayağı var, İçişleri Bakanlığı ayağı var. Öğreniyoruz ki, bir Dışişleri Bakanlığı ayağı da var. Başından beri soruyoruz: İnsan kaçakçılığında belediye var, dernek var, çete var. Siyasi ayak var mı? O da var.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Hannover’de Muavin Konsolos Güler Fidan görevinden alınıyor, Ankara’ya tayini çıkarılıyor. Sebebi ise 2020’nin son aylarında gri pasaport alarak Almanya’ya kaçırılan 43 kişiden şüpheleniyor, bu insanların Türkiye’ye geri dönmediğini rapor ediyor, büyükelçiliğe bilgilendiriyor. Bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıyor, konsolosluk açıklama yapmıyor, işlem yapmıyor. Peki ne yapılıyor, 43 insanın geri dönmediğinden şüphelenen ve bunu ispat eden Güler Fidan’ın tayini çıkarılıyor”

“BURADA BİR SİYASİ AYAK VAR”

“Eşi Mehmet Fidan’ın yazışmaları burada. Burada bir siyasi ayak var. Dışişleri Bakanı’na sesleniyorum. Güler Fidan 43 kişiyi tespit ettiği, ortaya çıkardığı için görevden alındı. Güler Fidan’ın tayin edilmesi büyük bir kepazelik, büyük bir skandaldır. Adeta suçluyu koruyan, suçun üzerine örtmeye çalışan bir hareketle karşı karşıyayız. Ucu nereye giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, CHP olarak bu insan kaçakçılığı skandalını takip etmeye devam edeceğiz. Anlaşılıyor ki, Türkiye’de 10 bine yakın insan belediyelerin eliyle Valiliğin verdiği gri pasaportlarla yurtdışına VIP olarak gidip kalmıştır. Buradan hem İçişleri hem Dışişleri Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Eğer bu yaşananlar doğruysa iki bakan da istifa etmelidir, o koltukta bir saniye bile kalmamalıdır; çünkü bu dünyanın her ülkesinde suç sayılan bir insan kaçakçılığıdır”