CHP'li Ağbaba'dan Altun'a '3 kuruşluk' dava yanıtı!

22 Şubat 2021 Pazartesi, 16:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP’nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yaptığı paylaşıma tepki göstererek, “Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği” ifadelerini kullanmıştı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"Siyasetsizlik ve ciddiyetsizlik örneği. Gerçekten yazık. Tarih bunu yazacak. 'Çamur at, tutmazsa izi kalsın' illüzyonundan geriye sadece çamurluk kalacak..."

'4-5 MAAŞ ALDIĞIN İÇİN...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Altun'a Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla yanıt verdi:

"Asıl ciddiyetsizlik, damadı bakan yapıp ekonomiyi batırınca instagramdan istifasını "başarı" diye yutturma çabasıdır. 4-5 maaş aldığın için ekonomi umrunda değil, farkındayız. Hayat sana güzel Pergoleci.."

Altun, Ağbaba'nın sözleri üzerine şu yanıtı verdi:

"Yeni yalanı eski yalanla ispatlama çabası siyasetimizin özüdür” diyorsun, anlıyorum. Veli, inan bana bu yol, yol değil. İyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olalım. Yalanı yalanla savunmayalım. Unutmayalım, dünyayı iyilik, doğruluk, güzellik kurtaracak. Yalan kötü Veli!"

'İSTİFAYI BAŞARI DİYE SUNDUNUZ MU? EVET'

Ağbaba, Altun'a 5 soru yöneltti:

"Lafı eğip bükme, yanıt ver:

• Damadı bakan yaptı mı? Yaptı

• Damat ekonomiyi batırdı mı? Batırdı

• Instagramdan istifa etti mi? Etti

• İstifayı başarı diye sundunuz mu? Evet

• 4-5 maaş aldığın yalan mıydı? Değil

Yalan senin işin Fahrettin,

Goebbels'in taktiklerini unutma"

'3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM'

Altun, 4-5 maaş aldı sözlerine tazminat davası açacağını duyurarak şunları söyledi:

"Veli, iyi dinle

1) Bu ülkede 5 yıl alnının akıyla bakanlık yapmış bir dava arkadaşımızı sonuna kadar savunuruz. Ucuz taktiklerinizle bizden adam eksiltemezsiniz.

2) Benimle ilgili söylediğin yalan için sana 3 kuruşluk tazminat davası açacağım.

Şu profil fotoğrafını da değiştir"

'HESAPLAŞMAK İSTİYORSAN MİLLETİN ÖNÜNDE VER CEVABINI'

Ağbaba, Altun'a şu yanıtı verdi:

"Fahrettin, beş soru sordum; hiçbirine yanıt verememişsin :) "Üç kuruş" menfaat için bu kadar eğilip bükülmene değmez. Ayrıca sen de bir "profil resmi" koysan fena olmaz; zira şu anki resminde bir "profil" görünmüyor.

Hesaplaşmak istiyorsan milletin önünde ver cevabını, neden korkuyorsun?

Ben yine de açıklayayım,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

- Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu

- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu

- Boğaziçi Üniversitesi

...

Bunlar sana bir şey çağrıştırıyor mu?