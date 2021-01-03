CHP'li Ağbaba'dan emekli maaşları için kanun teklifi

03 Ocak 2021 Pazar, 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emeklilerin yaşadıkları ekonomik sorunları gündeme taşıdı. Emekli maaşlarıyla ilgili hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sunan Ağbaba, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğinin altını çizdi.





Ağbaba, koronavirüs salgının en çok etkilediği kesimler arasında yaşlı nüfus ve emeklilerin olduğunu işaret ederek, şunları söyledi:

"Bir yandan Covid-19 yüksek risk grubunda olmaları, bir yandan da düşük gelirleri nedeniyle en kırılgan toplumsal gruplardan birini emekliler oluşturmaktadır. Hastalığa yakalanmamak için dengeli beslenmeleri gereken belli yaş grubundaki insanlar, gelir düşüklüğü nedeniyle dengeli beslenmeyi bırakın açlıkla mücadele edecek durumdadır. Evden çıkmayın denilen yaşlıların bu gidişle evden sadece ölüsü çıkacak."

‘EN AZ ASGARİ ÜCRETE EŞİTLEYECEK BİR ZAM DÜŞÜNÜLMELİ’

Ağbaba, emeklilerin gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ısınma, elektrik, su gibi sabit giderlerini ödemekte zorladığını vurguladı. Enflasyonun açıklanmasını beklediklerini belirten Ağbaba, "Bakalım emekli aylıklarına ne kadar zam yapacaklar. En az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli. Emekli aylıklarına geçen yıl yapılan zam, enflasyondaki hızlı yükselişi karşılamadığı gibi eriyip neredeyse yok olma seviyesine gelmiştir" dedi.

‘HEPİMİZLE DALGA GEÇİYORLAR’

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son 1 yıl içerisinde gıdadaki artışı aktaran Ağbaba, "Madde sepetine göre mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35, makarnanın fiyatında yüzde 19 artmış. Gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar" diye konuştu.

‘VİRÜSTEN ÖLMEYEN EMEKLİLER, AÇLIKTAN ÖLECEK’

Döviz kurundaki artışla birlikte doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarında da yüzde 100'e yakın artış yaşandığını ve emeklilerin etkilendiğini söyleyen Ağbaba, "Sadece pandemiden değil gitgide derinleşen ekonomik krizden de en çok payını alan ve etkilenen kesim emekliler olmuştur. Emekli aylıklarının çok düşük seviyede olduğu ülkemizde, asgari ücret alan çalışanlar yaşam savaşı verirken, emeklilerin hemen hepsi yoksulluk seviyesinin altında yaşamını sürdürmektedir. Bu gidişle virüsten ölmeyen emekliler de açlıktan ölecek" dedi.

DUL, YETİM MAAŞLARI DA ARTIRILMALI

Emeklileri de kapsayan temelden bir sosyal güvenlik reformu yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, acil bir önlem olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesinin gerektiğini vurguladı. Ağbaba teklifinde, emekli aylıklarına göre hesaplanan dul ve yetim haksahibi aylıklarının da bu oranda artırılmasını öngörürken, salgın sürecinde emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara çare olabileceğini ifade etti.