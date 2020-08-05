CHP'li Ağbaba'dan Erbaş'a çok sert sözler: FETÖ’nün esiri ve uşağı
CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sert sözlerle yüklendi. Ağbaba, Erbaş için "FETÖ'nün esiri ve uşağı" ifadelerini kullandı.
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün kılıçla çıktığı minberde Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a tepki dinmiyor. Hakkında suç duyurusu yağan Erbaş'a son olarak CHP'li Veli Ağbaba'dan sert sözler geldi.
Erbaş'a 'meczup" diyen Ağbaba "FETÖ'nün esiri ve uşağı" ifadelerini kullandı.
Ağbaba şöyle konuştu:
"Diyanet İşleri Başkanlığı makamında olan meczup, bazı ayıplarını örtmek için bu ülkenin kuırucu değerine küfür ediyor.
Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir ve çimentosudur. Sağcının, solcunun, AKP'li'nin, CHP'linin, HDP'linin de ortak değeridir.
Buna lanet okumak ancak o lanet okuyan meczubu toplum nezdinde sıfırlar.
Diyanet İşleri Başkanı elinde kılıçla ayıbını örtmek için Atatürk'e küfrediyor. Bilin ki Mustafa Kemal'e, Cumhuriyet'e en çok saldıranlar FETÖ'nün esiri ve uşağıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün doktorasında jüri olmuş; Fetullah Gülen’in vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır."
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