CHP'li Akın: “Uçak filosunu değil, kamu arazilerini satıyorlar”

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:18

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada iktidarın özelleştirme kararlarını değerlendirdi.

CHP’li Akın'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

UÇAK FİLOSUNU DEĞİL, KAMU ARAZİLERİNİ SATIYORLAR

Türkiye için kritik bir konumda olan TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasının ardından yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla pek çok kamu kurumuna ait arazilerin de satılmasının önü açıldı. İktidar sarayın uçak filosunun satılmasıyla ilgili tartışmada bile ayağa kalkarken; özellikle son bir yıldır ülkemizdeki bütün değerli kamu arazilerini satmaya devam ediyor. Kendi uçak filosuna dokunulmasını bile istemeyen iktidar, 83 milyon vatandaşımıza ait kamu arazilerini ise hiç umursamadan satıyor

İKTİDAR BETON SEVDASIYLA HAREKET EDİYOR

Ekonominin uçacağı vaadiyle hayata geçirilen tek adam rejimi artık ülkede ne var ne yok satmaya başladı. Yeni sistemde ekonomi değil, sarayın uçak filosu uçuyor.

Kentlerin içlerinde yer alan değerli kamu arazileri iktidarın beton sevdasıyla ranta dönüştürülmek isteniyor. Özelleştirme kapsamına alınan arazilerin neredeyse tamamında otel kurulması, konut ve ticaret alanları oluşturulması gibi imar planı değişiklikleri yapılıyor.

İMAR PLANLARI TAMAMEN RANTA YÖNELİK

Bu kapsamda daha önce özelleştirme kapsamına alınan ve mülkiyeti Hazine’ye kayıtlı Muğla Bodrum, Ankara Çankaya, Eskişehir Tepebaşı, İstanbul Büyükçekmece, İstanbul Küçükçekmece, İzmir Konak’ta yer alan kamu arazilerine konut, otel, ticaret alanları yapılmasına yönelik imar planı değişiklikleri yapıldı. Ayrıca mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’a ait Aydın Didim’deki kamu arazilerine de otel projesi ve konut alanı yapılması için değişikliğe yapılan itirazlar reddedildi.

YENİ KAMU ARAZİLERİ DE SATILACAK

Söz konusu kararla; Ankara Üniversitesi ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın kullandığı Antalya Manavgat’ta yer alan 157 dönüm kamu arazi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile SGK’nın kullandığı Aydın Didim’de yer alan 76 dönüm kamu arazi ile TCDD’ye ait Balıkesir Edremit’te yer alan 16 dönüm arazi de özelleştirme kapsamına alındı. İktidar bu arazilere de otel, konut alanı gibi imar değişiklikleriyle ranta açmayı hedefliyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri’ne ait İzmir, Tekirdağ ve Bursa’da bulunan kamu arazileri de özelleştirme kapsamına alındı.