CHP’li Ali Mahir Başarır: “Siyasi propaganda aracı olarak kullanılmayan bir statlar kalmıştı”

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:02

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Futbol Statlarında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartlarının yer almasını Meclis gündemine taşıdı.



Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Futbol Süper Lig’inde maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan CHP’li Ali Mahir Başarır, “2020-2021 Futbol Süper Ligi’ndeki seyircisiz maçların oynandığı stadyumlarda, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu ‘Temizlik-Maske-Mesafe’ yazılı dev pankartlar yer almaktadır. Bu pankartlar ne yazık ki aynı zamanda siyasi bir propaganda amacını da gütmektedir. Zaten tarafsız olması gereken TRT kanallarında, devletin tüm imkânları kullanılarak İktidar partisinin siyasi propagandası yapılırken bir de bu propagandanın statlara taşınması hiçbir şekilde demokratik hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır” dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BU TÜR SİYASİ PROPAGANDALARI GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Statlarımızda Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında T.C Sağlık Bakanlığı amblemli pankartların yer almasının daha doğru olacağını belirten CHP’li Başarır, “Ne yazık ki en ufak bir zemini siyasi propaganda aracı olarak kullanmaktan çekinmeyen AKP İktidarı, bu uygulamayla da sporu siyasete alet etmiştir. Dünyadaki gelişmiş ülkelerde bu tür siyasi propagandaları görmek mümkün değildir. Bir ülkenin her yerinde iktidara sahip olan siyasi parti başkanının fotoğrafları yer alıyorsa, bilin ki o ülke, demokrasiden uzaklaşmış demektir.” sözlerine yer verdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemi ile vermiş olduğu önergesinde;

“Covid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Futbol Süper Lig’inde maçlar seyircisiz oynanmaktadır.

Seyircisiz oynanan bu maçların tamamında; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Temizlik-Maske-Mesafe’ yazısından daha büyük bir şekilde kendi resminin de yer aldığı dev pankartlar bulunmaktadır.

Tarafsız olması gereken TRT kanalları başta olmak üzere, devletin tüm imkânlarının AKP’nin siyasi propagandası olarak kullanılmasının ardından, futbol stadyumlarının da bir siyasi propaganda aracı olarak kullanılması, demokratik hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Covid-19 sürecini yaşayan Avrupa’daki diğer liglere baktığımızda bu tür manzaralarla karşılaşılmamaktadır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Stadyumlarda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunması aynı zamanda bir ‘siyasi propaganda’ değil midir?

2- Futbol statlarının bir siyasi propaganda aracı olarak kullanılması hangi demokratik ilkelerle bağdaşmaktadır?

3- Bu pankartlarda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan görseli tüm pankartı kaplamaktadır. Bu minvalde; ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ nde kişiler, kurumlardan daha mı üstündür?

4- Söz konusu bu uygulama ile spora siyasetin karıştırılması ne derecede doğru bir tutumdur?

5- ‘Temizlik-Maske-Mesafe’ pankartları için neden Sağlık Bakanlığı amblemi değil de AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi kullanılmıştır?

6- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında T.C Sağlık Bakanlığı amblemli pankartların statlarda yer alması daha etkili bir yöntem değil midir?