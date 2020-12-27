CHP’li Ali Mahir Başarır'dan Erdoğan'ın avukatı hakkında çarpıcı iddia
CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in haksız, hukuksuz bir şekilde vekalet ücreti aldığını açıklamıştı. CHP’li Başarır haberin yayılmasından sonra Özel’in, Avukatlık Uyap Sistemi üzerinden karara bağlanan davaya vekâletname vermek için (26.12.2020) saat 15.55’de vekalet pulu ve harcı yatırdığını kaydetti.
CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği gerekçesiyle re’sen yürütülen soruşturmalar ve akabinde açılan davalara ilişkin, ilgili mahkeme tarafından gönderilen tebligatın, Cumhurbaşkanına değil de vekâletnameleri olmadığı halde avukatlarına gönderilmesini Meclis gündemine taşımıştı.
Karara bağlanan bir örnek davayı da basınla paylaşan CHP’li Başarır, söz konusu örnek davada, dosyada vekâletnamesi bulunmadığı halde Cumhurbaşkanı avukatı sıfatıyla görünen haksız, hukuksuz ve Ahmet Özel’in sulsüz bir şekilde 4 bin 80 TL vekalet ücreti aldığını belirtmişti.
KARARA BAĞLANAN DAVAYA SONRADAN VEKÂLETNAME VERDİ
Haberin basın ve sosyal medya yoluyla yayılmasından sonra gelişmeleri takip eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ve davalının avukatı olan Oğuzhan Cenan, dava dosyasında vekâletnamesi bulunmayan Ahmet Özel’in, Avukatlık Uyap Sistemi üzerinden karara bağlanan davaya vekâletname vermek için dün (26.12.2020) saat 15.55’de vekalet pulu ve harcı yatırdığını tespit ettini kaydetti.
ÖZÜR DİLEYECEĞİNE KAMUOYUNU, ADALETİ KANDIRMA YOLUNU SEÇMİŞTİR
CHP’li Başarır, “Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel, davada vekâletnamesi olmadığı halde kendisine verilecek olan 4 bin 80 TL’lik avukatlık ücretini ‘ben hak etmedim bu parayı, o nedenle almayacağım’ diyerek tüm kamuoyundan özür dilemek yerine kurnazlık yaparak karara bağlanmış davaya vekâletname sunmuştur. Sırf 4 bin 80 TL’lik vekâletname ücretini almak için tüm halkımızı, adaleti kandırma yoluna gitmiştir. Bu bir sahteciliktir. Özrü kabahatinden büyüktür. Bu bir suçtur ve kapatılamaz” dedi.
KİM BİLİR KAÇ DAVADA BU USULSÜZ İŞLEM YAPILDI?
CHP’li Başarır sözlerine şöyle devam etti: “2014yılından bu zamana kadar Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili 63 bin 41 kişiye soruşturma açıldı. Açılan bu soruşturmalardan 9 bin 554 kişi mahkûm oldu. Kim bilir kaç davada bu usulsüz işlem yapıldı” diye sordu.
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