CHP'li Ali Öztunç: "Hatay yanmıyor, yakılıyor"
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke öncülüğündeki CHP heyeti, Hatay'da meydana gelen yangında zarar gören bölgeleri inceledi.
Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Öztunç, "Bir ayda ikinci büyük yangın. Yangının farklı noktalarda çıkması ise sabotaj ihtimalini artırıyor. Hatay yanmıyor, yakılıyor" diyerek sorumluların bulunması konusunda çağrı yaptı.
Öztunç ve Böke'nin yanı sıra CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal'dan oluşan CHP Heyeti, Belen, Arsuz, İskenderun ilçelerindeki yangında zarar gören bölgeleri inceledi.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Öztunç, "Yangın kontrol altına alındı. Bir ayda Hatay’da ikinci büyük yangın. Hatay maalesef birileri tarafından yakılıyor. Sorumluları bulunmalı. "Yangında can kaybının olmaması sevindirici. Yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı mal kaybı oluşturmuş durumda. Yangının farklı noktalarda çıkması ise sabotaj ihtimalini artırıyor. Hatay yanmıyor, yakılıyor" dedi.
Geçtiğimiz ay meydana gelen yangını hatırlatan Öztunç, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Eğer sorumluları iktidar yakalasaydı, belki bugün Hatay halkı bunları yaşamayacaktı. Yangın şu an kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Hatay Büyükşehir Belediye ekiplerine ve söndürme çalışmalarına katılan tüm ekiplere çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejisini değiştirmesi gerekiyor. 'Yangın çıktıktan sonra değil, çıkmaması için neler yapacağız' diye bir strateji geliştirmesi gerekiyor."
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