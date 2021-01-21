CHP’li Altay’dan Erdoğan’a 'fotoğraflı' yanıt
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” sözlerine işaret ederek, kendisini sert bir dille eleştiren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, bir eliyle bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yapan bir askerin fotoğrafıyla yanıt verdi. Altay, “Burası muz cumhuriyeti değil” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kendisini sert sözlerle eleştiren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
CHP’li Altay, “Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” sözlerine işaret ederek kendisini “Milletimiz bunun hesabını vakti geldiğinde sorar. Hukuk bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak elbette kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen bunun faturasını CHP'nin üzerine koymaya devam etmektir” diyerek hedef gösteren Erdoğan’a bir eliyle bozkurt, bir eliyle Rabia işareti yapan bir askerin fotoğrafını göstererek yanıt verdi.
Altay, “Bu doğru değil diyoruz. Asker siyasi partinin militanı olmamalıdır diyoruz. Burası muz cumhuriyeti değil” diye konuştu. Altay şöyle konuştu:
“Diyor ki beyefendi doğru bir şey söylüyorum millet her daim yanımızda durdu bize vefasını gösterdi. Evet hiçbir partiye, lidere gösterilmeyecek kadar vefasını gösterdi arkasında durdu. Sen ne yaptın? O millete sırtını döndün. Artık saraydasın milletten kopuksun. Üç gündür sesleniyorum Çankaya’ya Sincan’a git milletin haline bak. Millet ekmek diyor sen başörtüsü diyorsun. Millet soğuk diyor sen bölücülük diyorsun, millet iş diyor sen darbe diyorsun, millet aşı diyor sen taciz taciz deyip duruyorsun. O işlere kent teşkilatın dan sen bir bak bakalım. Biz görevimizi yaptık. Şimdi bugün de bunlar muvazenesini kaybetti dedi. Biraz da bana çakmış. Ben parti devletine bir vurgu için dedim ki rektöründen astsubayına herkesin parti militanı olması isteniyor dedim. Astsubaylarımız alındı daha sonra onlardan özür diledim ve dedim ki lafı düzeltiyorum. Rektöründen valisine kaymakamına, generalinden uzman çavuşuna Recep Tayyip Erdoğan herkesin parti militanı olmasını istiyor arzu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan TSK’daki bütün komuta kademesinin devlete sadakatini değil kendisine sadakatini istiyor. Buna vurgu yaptım. Askere militan demişiz. Asker milletin militanıdır. Erdoğan’ın gönlündeki askerin fotoğrafı bu. Bir eliyle bozkurt işareti yapıyor bir eliyle Rabia işareti yapıyor askerimiz. Bu doğru değil diyoruz. Asker siyasi partinin militanı olmamalıdır diyoruz. Burası muz cumhuriyeti değil.”
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