CHP’li Atilla Sertel'den iktidara ‘Öcalan’ hatırlatması

04 Nisan 2021 Pazar, 13:40

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılmasının kanuna uygun olup olmadığı tartışması sürerken TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ifadeleri yeni bir tartışma yarattı. Şentop'un, "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü de feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" yanıtını vermesi, Montrö Sözleşmesi'ni bir daha gündeme getirdi.

104 emekli amiral, Montrö’nün tartışmaya açılmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek bir bildiriye imza attı. Emekli amirallerin bildirisi, iktidar kanadında ‘darbe’ şeklinde yorumlanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ‘Rütbeleri alınmalı, maaşları kesilmeli’ sözleriyle emekli amiralleri hedef aldı.

Son olarak sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir video yayınlayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ‘Şentop’un o dönemde FETÖ’cülerle ilgili sözlerine ve AKP’nin konuya ilişkin tutumuna dikkat çekti. Sertel, “CHP’nin yurtsever, Atatürkçü, haktan, halktan, hukuktan yana milletvekili Özgür Özel’i ve milletvekillerini ‘Pişman ederim’ diye tehdit eden AKP’nin Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un geçmişte neler söylediğini anımsayın. AKP o dönemde de vesayet kaldırıyordu, altyazıda yazıyor” dedi ve şu videoyu paylaştı:

‘SARAY'DA 'SÜM' KURULDU’

Cumhuriyet gazetesinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan CHP’li Atila Sertel, art arda gelen tepkilerde aynı dilin kullanılmasına ilişkin dikkat çeken bir iddiayı anlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Polis Teşkilatı’nın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birçok AKP’linin yayımladığı tepkilerde aynı dilin kullanılmasına dikkat Sertel, Saray’daki yapılanmaya dikkat çekti. Saray’da Siyaset Üretme Merkezi (SÜM) adında bir merkezin kurulduğunu ve partinin devre dışı bırakıldığını söyledi. Sertel, “O merkez saraydan bu tür gündemleri yürütüyor… Partiyi devre dışı bırakan SÜM, bunlara uygun siyaset ürütmeye çalışıyor. Yarın göreceksiniz, yandaş gazetelerin hepsi aynı manşetle çıkacaktır. Bu tür gündemlerle milletin duyguları sömürülecek, salgındaki başarısızlık, ekonomideki kötü gidişat unutturulmaya çalışılacaktır” dedi.

‘SALDIRANLARIN YÜZDE 70 FETÖ’YÜ SAVUNUYORDU’

İktidarın tarikat evinde görüntülenen general ile ilgili tek bir açıklama yapmadığını belirten Atila Sertel, “TSK’de sarık takan generalle ilgili AKP’den tek bir açıklama, kınama yok. İktidar bunu hoş görüyor. Bugün emekli amirallerimize saldıranların yüzde 70’i geçmişte FETÖ’yü savunuyordu. Bugün televizyon televizyon gezen AKP’li milletvekili o zamanlar FETÖ’cülerin avukatlığını yapıyordu” dedi.

‘DARBEYİ, İMZAYI ATAN KOMUTANLAR ENGELLEDİ’

Söz konusu bildiriyi imzalayan emekli amirallerin FETÖ’cülerin gerçekleştirmek istediği darbeyi engellediğini belirten Atila Sertel, “O imzayı atan komutanlar başta olmak üzere ordunun içinde yurtsever Atatürkçü askerler FETÖ’cülerin gerçekleştirmek istediği darbeyi engelledi. O insanlar, laik Türkiye Cumhuriyet’i devletinin haklarının korunması için bu bildiriyi imzaladı. O komutanlar, namuslu insanlar… Görevdeyken darbe yapmaya yeltenmediler, emekli olduktan sonra mı yapacaklar?” şeklinde konuştu.

İKTİDARA ÖCALAN HATIRLATMASI

“Türkiye’de olmayanları konuşmak iktidarın işi” diyen Atila Sertel, terör örgütü PKK’nin lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun okutulmasını ve kardeşi Osman Öcalan’ın devlet kanalı TRT’ye çıkarılmasını hatırlatarak iktidarın çelişkili gündemlerine dikkat çekti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamalarına dikkat çeken Sertel, “Bu tartışmaları can simidi olarak kullanıyorlar. İletişim Başkanı, geçmişte söylediklerinin tam zıttını bugün söyledikleriyle savunurdu. Geçmişte PKK’nın masadan kalktığını savunurdu, şimdi ‘PKK eşittir HDP’ diyen bir insan oldu. Geçmişte seçim kazanmak için Öcalan’ı kanallara çıkaranlar bugün başka siyasi partiyi kapatmaya çalışıyorlar” dedi.