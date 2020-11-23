CHP'li Aydın: 'İmamoğlu için soruşturma başlatan Bakanlık, bu konu hakkında da açacak mı?'

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:03

Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsil Ağırlama hesabından Rize Belediyesi’ne 15 Temmuz Meydanı inşaatı için 427 Bin Türk lirası gönderildiğine ilişkin belgeyi Twitter hesabından yayımladı.

HALKIMIZA SORALIM, VİCDANİ MİDİR?

CHP Bursa Milletvekili Aydın, bu duruma tepki göstererek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Rize'ye gönderdiği 427 bin tutarındaki ödenekle ilgili dünden beri haberler yapılıyor. Bursalının vergisi ile Bursa'nın ödediği emlak vergisi ile tabela reklam vergisi ile Rize'ye '15 Temmuz Meydan' yapımıyla ilgili bir temsil ağırlama gelirinden yapılan harcama, öncelikle halkımızın vicdanına soralım; bu usul doğru mudur? Vicdani midir?" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SORUŞTURMA AÇACAK MI?

Kanal İstanbul için “Devlet Projesi” olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma başlatıldığını hatırlatan Aydın, "Bu konu hakkında da soruşturma başlatılacak mı?" diye sordu.

Aydın şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halkın bilgilendirme hakkını, bilboardlar vasıtasıyla Kanal İstanbul hakkında sunmasından dolayı soruşturma başlatan İçişleri Bakanı acaba bu konuda da bir soruşturma başlatacak mı? Halkın kaynağı burada israf oluyor. Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattılar. Burada da halkın parasının, Bursalının ödediği verginin gidip Rize'de bir meydan yapımıyla ilgili kullanılması da vicdani midir? Ahlaki midir? Bu konuda İçişleri Bakanı bir soruşturma açacak mıdır? İlgiyle izleyeceğiz ve konunun da takipçisi olacağız."