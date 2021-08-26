CHP’li Aydoğan, Yanık ve Soylu’ya sürgün edilen çocuk gelişim uzmanını sordu

26 Ağustos 2021 Perşembe, 15:59

Turan Aydoğan, Van İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Engelli Evde Bakım Hizmeti Birimi’nde görevini yapan Git Demirkan’ın, 24 Mayıs 2021 tarihinde kuruma gelen İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Sinan Aslan’ın önünde ayağa kalkmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı, önce Çaldıran’a, ardından da Yozgat’a sürüldüğü iddiasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Turan, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Süreç baştan sona hak ihlalleri ile ilerlemiş. Olayı ilk ağızlardan dinledim. Görevi başında bir memur mülki idari amir geldiğinde ayağa kalkmadı diye hiçbir hukuki gerekçe olmadan gözaltına alınıyor. Orada kötü muamele gördüğünü ifade ediyor, yetmiyor sürgün ediliyor. Nereden tutarsanız tutun elinizde kalan bir tablo bu” dedi.

Hukuk kuralları bir kere çiğnenmeye başlandıysa gerisi peş peşe geliyor maalesef. Hukuksuzluk, toplumu tepeden tırnağa yozlaşmaya ve kaosa sürüklüyor. Ülkede en üst kademeden aşağı doğru her kademede ‘ben yaptım oldu’ zihniyeti yerleşmiş durumda. Bu olay özelinde de yine birileri hukuku hiçe sayarak kendi yöntemleri ile insanları cezalandırıyor. Bir anlık ortada bir suç olduğunu varsaysak bile bir memura aynı suçtan iki kere ceza verilemez. Bu disiplin hukukunda yer alan bir kuraldır. Burada hem evrensel insan hakları çerçevesinde hem de bizim hukuk kurallarımız çerçevesinde yanlışlar yapılmış. Sürecin takipçisi olacağız. İlgili bakanlıklara sorularımızı yönelttik. Yaşanan hak gaspının bir biçimde telafisi için yetkilileri de göreve çağırıyorum. Burada sürgün edilen çocuk gelişimci Agit Demirkan kadar birlikte çalıştığı çocuklar da mağdur ediliyor.”

Aydoğan, önergesinde, Derya Yanık’a şu soruları yöneltti:

-“Kamuoyuna yansıdığı biçimiyle Agit Demirkan’ın önce Çaldıran’a, ardından Yozgat’a gönderilmesindeki idari ihtiyaç ve hukuki dayanak nedir?

-Çocuk Gelişimci bir kişinin, mülki idare amiri önünde ayağa kalkmaması sonrası cezalandırılması, hangi hukuksal düzenlemede karşılık bulmuştur?

-Geçirdiği idari soruşturma neticesinde hem disiplin cezası alan hem de isteği dışında bir yere gönderilen Agit Demirkan’a iki ceza birden verilerek disiplin hukukunda yer alan “Memura bir suç için iki ceza verilemez” kuralı yok sayılmıştır. Bu aykırı uygulamanın gereği yapılacak mıdır ve bundan dolayı yaşatılan mağduriyet giderilecek midir?”

Aydoğan, Süleyman Soylu’ya da şu soruyu sordu:

-“İnsan onuruyla bağdaşmayacak biçimde ve Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan haklar yok sayılarak, Agit Demirkan’ı darp ederek ters kelepçe ile emniyet aracında 45 dakika bekleten İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan’ın korumaları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonucu ne olmuştur?”