CHP'li Aydoğan'dan "Kanal İstanbul" için kritik soru

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:27

CHP İstanbul Milletvekili Aydoğan, "Kanal İstanbul Projesi"nin çevre düzeni planlarında yapılan son değişiklikle beraber, projenin kuzey tarafına yapılması planlanan teknoloji, turizm, lojistik bölgesi planlama alanlarının değiştirilip bu alanların yerine konut alanı bölümünün eklenmesi üzerine, el değiştiren tapuları Meclis gündemine taşıdı.

Arazi el değiştirmelerinin Meclis Araştırma Komisyonu kurularak araştırılması gerektiğini ifade eden Aydoğan, “Yine anlaşılıyor ki bu ‘Beton Kanal’ birilerini ihya etme projesi olup İstanbulluyu da Türkiye’yi de parsel parsel satma operasyonudur. Biz vatansever insanlarız ve bu ülkenin bir tek çakıl taşını savunmak için mücadele ederiz. ‘Beton Kanal’ın kente vereceği zarar, bilim insanları tarafından çokça ifade edildi. Hukuk çerçevesinde, kanunların bize gösterdiği yolla bu talana karşı duracağız. Aksi, İstanbul’a ihanet olur.” dedi.

ARAZİLERİN EL DEĞİŞTİRMESİNDE SİYASİ BİR NÜFUZ KULLANILDI MI?

Kanal İstanbul projesini “Beton Kanal” olarak nitelendiren CHP Milletvekili Aydoğan şunları ifade etti:

“2011 yılında ‘Bu projenin detaylarını kimseye açıklamayacağız, kimse menfaat ve rant sağlayamayacak' denilen ‘Beton Kanal’ projesi güzergahında bugün, 40 milyon m2 arazi son birkaç yıl içinde el değiştirmiş. Bunların yüzde 70’inin özel mülkiyete ait olduğu biliniyor. Bölgedeki arazilerin, tapuların el değiştirme hızı, alımların kimler tarafından yapıldığı, bu alımlar sayesinde nasıl bir rant elde edildiği, arazilerin el değiştirmesinde siyasi bir nüfuz kullanılıp kullanılmadığı konusunda, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Bu Beton Kanal’dan kimler nemalandı? Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis gündemine taşıdık. Ayrıca Meclis Araştırma önergesi de verdik.”

"ŞEFFAF BİR BİLGİ YOK"

Aydoğan süreç içinde söz konusu alanda yaşanan tapu el değiştirmelerine vurgu yaparak; “2010 yılında 'Kanal İstanbul: Çılgın Proje' açıklamasından sonra, 2011-2018 yılları arasında 26 milyon 7 bin m2 arazi el değiştirdi. Yine 2009-2013 yılları arasında 656 bin 774 m2’ye tekabül eden 65 tapuda, 2014 ve 2018 yılları arasında ise 4 milyon 800 bin m2’ye denk gelen 476 tapuda değişiklik olduğu ifade ediliyor. Son üç yılda gerçekleşen el değiştirilmeler hakkında ise şeffaf bir bilgi yok. Deyim yerindeyse; 'Kuş uçmaz, kervan geçmez' bir güzergahta, milyonlarca m2’ye tekabül eden bir alanda ve bir anda yaşanan bu arazi el değişimlerinden kimlerin kazanç elde ettiği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı büyük bir soru işareti. Tüm bunların yanıtlarını Sayın Bakan’dan istedik. Konunun takipçisiyiz. İstanbullu vatandaşlarımız ile beraber bu talan zihniyetinden kurtulup kentimizi savunacağız.” ifadelerini kullandı.