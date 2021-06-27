CHP'li Bakan'dan 'Orhanlı' tepkisi: Peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz

27 Haziran 2021 Pazar, 14:18

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Orhanlı köyünde yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali (JES) ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerine tepki gösterdi.

Halihazırda yapılmak istenen JES’lere karşı hukuki süreçlerin devam ettiğine, projeleri istemeyen bölge halkının eylemler yaptığına değinen ve şirketlerin bu bölge için sıraya girdiğini söyleyen CHP’li Murat Bakan, “Orhanlı; o bölgeye özgü türdeki zeytinlikleriyle, üretimiyle, organik tarımıyla ve muhteşem doğasıyla Türkiye’nin en özel bölgelerinden biri. Bu projeler buraya olmaz, olamaz. Orhanlı’nın doğasını, üretimini, havasını, suyunu, toprağını yok etmelerine, Orhanlı için sıraya dizilen, ellerini ovuşturan üç beş sermayedara Orhanlı’nın peşkeş çekilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar direneceğiz. Orhanlı sahipsiz değildir; sahibi Orhanlı’da yaşayan, üreten ve Orhanlı’yı koruyanlardır” dedi.

‘ORHANLI SAHİPSİZ DEĞİL'

CHP’li Bakan konuyla ilgili şu şekilde konuştu:

“Haftanın iki günü Meclis’te iklim krizi komisyonunda çalışıyoruz. İklim kriziyle mücadelede en önemli mevzi ormanlar. Ormanları madenden, JES’lerden HES’lerden korumamız gerekiyor. Tüm STK’ler, tüm devlet kurumlarının bürokratları, tüm partilerin milletvekilleri bu konuda ortak noktada buluşuyoruz. Sonra bir bakıyoruz Orhanlı’ya JES, Gökçelan’a JES, İkizdere’ye taş ocağı, Tire’ye maden ocağı… Aynı bürokratlar, aynı milletvekilleri bu doğa katliamı karşısında sessiz. Hiçbiri sermayeye çıt çıkaramıyor. Türkiye’nin dört bir yanında her gün yurttaşlar, JES’lere, HES’lere, maden ve taş ocaklarına karşı köylerini, doğalarını, havalarını, sularını korumak için sokaklara çıkıyor, ağaçların başında nöbet tutuyorlar. Hayatı boyunca köyünden çıkmamış orada doğmuş orada büyümüş, orada çalışmış, orada doymuş insanların karşısına polis barikatı koyuyorlar, jandarma yığıyorlar. Dün Gökçealan’da, önceki gün İkizdere’de yarın Kirazlıyayla’da, bugün Orhanlı’da. Orhanlı; o bölgeye özgü türdeki zeytinlikleriyle, üretimiyle, organik tarımıyla ve muhteşem doğasıyla Türkiye’nin en özel bölgelerinden biri. Bu projeler buraya olmaz, olamaz. Bir projeye karşı açılan davada yargı süreci devam ederken, bir başka şirket daha atağa geçiyor. Karen Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. adlı şirket Orhanlı’da 12 lokasyonda jeotermal kaynak arayacak. Şirket, 48 ayda tamamlamayı planladığı projenin maliyetini 300 milyon TL olarak öngörüyor. Projeye de 30 yıl ömür biçiyor. Kabul etmiyoruz! Orhanlı’nın doğasını, üretimini, havasını, suyunu, toprağını yok etmelerine, Orhanlı için sıraya dizilen ellerini ovuşturan üç beş sermayedara Orhanlı’nın peşkeş çekilmesine izin vermeyecek, sonuna kadar direneceğiz. Orhanlı sahipsiz değildir; sahibi Orhanlı’da yaşayan, üreten ve Orhanlı’yı koruyanlardır.”