CHP'li Barut: 'Yönetemiyorsunuz çekin gidin'

06 Ocak 2021 Çarşamba, 11:56

CHP Adana Milletvekili Barut, salgınla mücadele döneminde zaten kriz içindeki ekonominin tamamen çöktüğünü belirterek, "İş bilmezler ve tek adam zihniyeti ülkemizi, hızla uçuruma sürüklüyor. Esnafından çiftçisine, işçisinden emeklisine herkes feryat figan ediyor ama duyan kim? Yurttaşımız canının derdine düşmüş, ocaklar sönmüş durumda ama AKP iktidarının gözünü rant hırsı bürümüş" dedi.

'HALKIN TOKADINI SANDIKTA ÖYLE BİR YİYECEKSİNİZ Kİ...'

Barut, 1 Ocak tarihinden itibaren Ziraat Bankasının tarımsal destek faiz oranlarını yüzde 9’dan yüzde 12’ye çıkardığını belirterek şunları dile getirdi:

"Utanma sıkılma bilmeyen bu zihniyet, çiftçinin belini büktü, sesini kesti, canına kast etti, etmeyi de sürdürüyor. 1 Ocak 2021'den itibaren Ziraat Bankasının hazine destekli tarımsal kredilerde baz alacağı faiz oranı yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkarıldı.

Çiftçiye destek vermesi gerekenler, mevcut borçlarını yapılandırmayanlar, bunun aksine bir gecede çiftçinin kredi faizi neredeyse tam 2 kat arttırdı. Çiftçinin 2002 yılında 2,5 milyar lira olan borcu bugün 180 milyar lirayı aştı. Çiftçi zaten borç batağında. Çiftçimizin ödeyemediği kredileri için tarlası, ahırı, ineği, traktörü haciz ediliyor. Bu faizi yükselterek çiftçiye 'öl' demeye utanmıyor musunuz? İş bilmezler, halden anlamazlar, yönetemiyorsanız, ki yönetemiyorsunuz çekin gidin. Halkın tokadını sandıkta öyle bir yiyeceksiniz ki, soluğu karanlık köşelerinize kaçarak alacaksınız.”

"TÜİK'İN ZAMDAN HABERİ YOK"

Türkiye'de herkesin işsizlik, yoksulluk ve çaresizlikle boğuştuğunu dile getiren Ayhan Barut, “İktidarın pembe boyacısı TÜİK, enflasyonu yüzde 14,6 açıkladı ama doğalgaza yüzde 32, elektriğe yüzde 31, yumurtaya yüzde 80 zam geldi ama haberi yok. Haberi var da işine gelmiyor.

Hazinenin iç ve dış borçları 2020 yılının ilk 11 ayında 543 milyar lira artarak 1 trilyon 872 milyar liraya yükseldi. Yurttaşımızın bankalara ve finansman şirketlerine olan borcu 826 milyar lira oldu” dedi.