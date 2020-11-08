CHP'li Barut’tan Pakdemirli’ye sert tepki: Kuşlar dile geldi ama bakan insafa gelmedi

08 Kasım 2020 Pazar, 12:35

KOMİSYON BAŞKANI’NA KINAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerine katılan Ayhan Barut, bütçe görüşmelerindeki 5 dakikalık konuşma haklarının 4 dakikaya indirilmesine tepki gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülürken Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi milletvekillerine ayrılan 4 dakikalık sürenin yetmeyeceğine dikkat çeken Barut, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı kınadıklarını bildirdi.

‘KUŞLAR DİLE GELDİ AMA BAKAN İNSAFA GELMEDİ’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı bütçe görüşmesinde ilk olarak atama bekleyen ziraat, gıda, su ürünleri, balıkçılık teknolojisi mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerin sorunlarına değinen Barut, şöyle konuştu:

"Sayın Bakana ziraat mühendisleri, veteriner hekim, gıda, su ürünleri mühendisleri, teknikerler ve teknisyenlerle ilgili 3 yıldır soruyoruz, 3 yıldır da bu arkadaşlar adına net bir cevap alamıyoruz. Şimdi bir kez daha o arkadaşlarımızın isteklerini dile getireceğim ve bir kez daha açık ve seçik soracağım. Açık ve seçik cevap almak istiyorum. Söz verilen 10 bin 551 atamayla ilgili gelişme var mı? 2020 yılında 2 bin 143 atama gerçekleştirildi çeşitli tarım meslek gruplarından. Bu arkadaşlarımız, bu genç meslektaşlarımız, bu dönemde bütün Komisyon üyelerinin hepsine mesajlar atıyor, adeta bizleri mesaj yağmuruna tutuyorlar. Bu gençlerin feryatlarının karşısında dağlar, taşlar, kuşlar dile geldi. Mısır'daki sağır sultan duydu, bu konuda sayın Bakan ve yönetimi insafa gelmedi, kulakları sağır oldu. Bu dönemde bu genç meslektaşlardan atamayla ilgili ne kadar alacaksınız ve düşünüyor musunuz?"

BAKAN PAKDEMİRLİ'YE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Pandemi döneminde sağlık ve tarımın ön plana çıktığını aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tabii ki bazı aksaklıkları, yanlışlıkları da ön plana çıkardı. Tarımda özellikle ithalata dayalı sistemin çok yanlış olduğunu bize gösterdi. 'Paramız var ki ithalat yapıyoruz' söyleminin yanlış olduğunu gösterdi. Tarım Bakanının sunumuna baktığımızda, bir başka ülkede olduğumuzu düşündüm yani Türkiye'de olduğumuzu düşünmedim. Yani üretici borca batmış, soğandan patatese tüm ürünler tarlada kalmış, yetiştiricinin eti de sütü de para etmemiş ama tablo pembeye boyanıyor, güllük gülistanlık gösteriliyor. 'Tarımsal hasılamız 7.5 kat artarak 275 milyara çıktı' deniliyor burada. Peki, o zaman sorarlar, 2002 yılında çiftçi borcu 4.5 milyardı, 40 kat artarak 180 milyara çıktı. Neden bu söylenmiyor? Madem çiftçi, üretici ektiğinden, diktiğinden kazanıyorsa 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı neden 700 bin eksildi? '18 milyar dolar tarımsal ihracatımız var' denildi, tüm AKP iktidarı döneminde 111 milyar dolar tarımsal ithalatın olduğunu söylemiyor bakan. 81 milyar dolar ihracat, 111 milyar dolar ithalat, eksi bakiye 30 milyar dolar civarında. Tohumdan gübreye, ilaca, mazota, tüm dönemlerinizde yüzde 800 ila yüzde 900 civarında zam yapıldı ama tarım ürünleri bunun karşılığında yeterli desteği maalesef alamadı. Tarım bütçesinde 2021 yılı desteğinin de 22 milyar lira olmasını kabul edemiyoruz. Çiftçiye özellikle mazotta, gübrede ve hayvancılıkta 787 milyon lira eksik ödenmesi doğru ve kabul edilebilir değil. Çiftçi 3 milyar litrenin üzerinde mazot kullanıyor, zaten 20 milyar para ödüyor. Verdiğiniz destek mazot parasına ya yetiyor ya yetmiyor. Tarıma ve üretene destek verin."

TALEPLERİ VARMIŞ

Bütçe görüşmelerinde tarımda atamalara ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise AKP döneminde çok sayıda kişiyi kamuya atadıklarını ileri sürerek, "Bunları bir beklenti yaratsın diye söylemiyorum ama bizim her meslek dalıyla alakalı özellikle Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisine de yazmış olduğumuz taleplerimiz de var" diye konuştu.